Lunedì 13 ottobre torna, con un nuovo appuntamento, Little Big Italy. La trasmissione è proposta, su NOVE, dalle 21:30 circa.

Little Big Italy 13 ottobre, protagonista Edimburgo

Francesco Panella, conduttore di Little Big Italy, questa settimana è in Scozia. In particolare, il presentatore va a caccia del miglior ristorante italiano di Edimburgo, capitale del paese, nonché la settima città più popolosa dell’intero Regno Unito.

Non cambia il meccanismo di funzionamento: il presentatore incontra tre italiani espatriati, che gareggiano con il ristorante italiano che, secondo loro, è il migliore della città. Affrontano un test di italianità, che li costringe a rispondere a domande di cultura generale sulla conoscenza del paese. Il partecipante più preparato ottiene un punteggio bonus.

In seguito, a turno, ogni concorrente accompagna gli sfidanti e Panella nel loro locale, per effettuare un pasto. Esso è articolato in tre portate: quella scelta dal concorrente che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine, ogni commensale assegna un voto, così come il conduttore. Il ristorante che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è il vincitore.

La storia di Claudio e Debora

A Little Big Italy del 13 ottobre partecipa, in primis, Claudio. Appassionato dell’epoca vittoriana, racconta: “Sono uno spirito gotico e questa città è ritagliata sulla mia sagoma. Sono qui da dieci anni ed è stato amore a prima vista. Qui ognuno può essere quel che vuole e nessuno sarà mai giudicato“. Originario del Veneto, confessa: “Della mia regione mi mancano i cicchetti, le bicchierate con gli amici e le passeggiate a Venezia“. Il ristorante da lui scelto per partecipare allo show è Gio’s.

Seconda concorrente di Little Big Italy è Debora. Nata a Battipaglia, ha visitato Edimburgo spinta dalla passione per Harry Potter e, poi, ha deciso di trasferirsi. La manager del settore sociosanitario ammette: “Edimburgo è magica, ho deciso di trasferirmi di punto in bianco e il mio fidanzato, oggi marito, ha deciso di seguirmi. Dell’Italia mi manca soprattutto il cibo, ma fortunatamente la mia famiglia mi manda, di tanto in tanto, il famigerato pacco da giù“. Gareggia, nel programma, con Osteria dei Sapori.

Little Big Italy 13 ottobre, la guida turistica Calcedonio

Infine, a Little Big Italy del 13 ottobre partecipa Calcedonio. Nato a Palermo, nel quartiere Ballarò, vive ad Edimburgo oramai da ventitré anni e lavora come guida turistica. L’uomo racconta: “Sono arrivato in Scozia che avevo 19 anni, dunque questo paese è legato alla mia vita. All’età di 8 anni, mia mamma, in preda ad una crisi di calcoli renali, mi diede le indicazioni per cucinare uno stufato di agnello ed io lo eseguì alla perfezione. Così è nata la passione per la cucina“. Spera di vincere, nella puntata, grazie al ristorante Contini.