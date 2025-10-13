Si è svolta lunedì 13 ottobre su Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello, che noi abbiamo seguito in diretta. Il programma parte alle 21.30 circa ed è guidato da Simona Ventura. In studio, in qualità di commentatori, ci sono Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani. Durante l’appuntamento, ha ampio spazio la forte litigata, sfociata quasi in uno scontro fisico, fra Jonas ed Omer.

Grande Fratello diretta 13 ottobre, la lite Jonas-Omer

Inizia, alle 21:59, il Grande Fratello. La conduttrice ricorda che Anita ha dovuto abbandonare lo show: “Noi siamo una famiglia unita, Anita ti aspettiamo“.

Il primo argomento riguarda la lite fra Jonas e Omer. Una lunga clip ripercorre quel che è accaduto. Jonas: “Noi due non ci siamo trovati, molti hanno detto che la lingua potrebbe essere un ostacolo. A prescindere dalle motivazioni non riesco a comunicare con lui, penso sia intelligente ma non mi trovo e credo abbia modi bruschi“. Omer ribatte: “Non ci siamo capiti, parlati e chiariti. Ci siamo parlati male a vicenda, poi ci siamo confrontati ed abbiamo iniziato a parlare. Mi vergogno per quel che abbiamo fatto”.

Floriana non ci sta: “Jonas, hai iniziato te! Ti trovo saccente ed invidioso, io ti avrei dato una capocciata”. Ascanio, invece, se la prende con Omer: “Hai detto che ti saresti comportato da vero uomo. Beh, io ti dico che non so chi tu frequenti, ma un vero uomo non si comporta così“. Alla fine, i due contendenti si abbracciano. La conduttrice: “Finisce tutto a tarallucci e vino“.

Un filmato mostra come si sono schierati, in merito al litigio, gli inquilini della Casa. Molte critiche sono rivolte ad Omer, definito, fra le altre cose, un “maleducato“. Ascanio definisce Giulio uno stratega: “Hai deciso di attaccare Omer proprio questa settimana, quando sei in nomination con lui“.

Valentina, compagna di Domenico, incontra il fidanzato perché stizzita per il suo comportamento

La diretta del 13 ottobre del Grande Fratello procede. Valentina, compagna di Domenico, ha chiesto di entrare nel programma: è stizzita per il comportamento del fidanzato, a suo dire troppo vicino a Benedetta.

Valentina sottolinea di sentirsi “umiliata” ed attacca anche l’inquilina, a suo dire “poco rispettosa“. Poi afferma: “A me sembra di guardare Temptation Island, determinate cose non mi stanno bene. Ti rendi conto di quello che hai fatto sabato, quando sei saltato addosso ad un’altra donna? Molte cose, al di fuori, non le accetti da me. Ricordate che fuori ci sono io e mia figlia, che ti guardiamo“.

Domenico: “Forse ho sbagliato qualcosa, ti chiedo scusa. Il programma è questo, per me è un rapporto di amicizia e non ci vedo niente di male“. Valentina, però, è una furia: “Devi ringraziare che ci sono io dietro di te, al di fuori passo per la cornuta. Ho la coscienza pulita, pretendo rispetto perché a casa c’è anche una bambina che ti guarda. Datti una regolata“.

Valentina, nella diretta del 13 ottobre del Grande Fratello, ha un confronto con Benedetta. Quest’ultima si scusa con la compagna: “Sono mortificata, parliamo tantissimo di te e della vostra bambina. Ti assicuro che fra noi c’è solo amicizia“. Domenico rimane della sua idea: “Io chiedo scusa se hai frainteso, ma per me non c’è stato nulla di male“.

Grande Fratello diretta 13 ottobre, lo spazio dedicato a Rasha

Nella diretta del Grande Fratello del 13 ottobre è proposto un focus su Rasha. Il suo ingresso nel programma, avvenuto lo scorso lunedì, ha catturato le attenzioni di quasi tutti gli uomini della Casa, soprattutto Francesco ed Omer. Al termine, è emesso il verdetto del televoto. Il pubblico ha eliminato Giulio. Sorpresa per Donatella: trova nel Confessionale una serie di strumenti per compiere le pulizie. Fra questi c’è nascosta una lettera scritta, per lei, dal marito Andrea.

Si cambia argomento: in settimana, tre concorrenti sono stati votati, dal gruppo, per andare in tugurio. Fra loro c’è Grazia, che dopo questo verdetto è andata su tutte le furie. Tornati in diretta, Grazia se la prende con Simone, definito “falso”. Lui rigetta ogni accusa, ma lei è un fiume in piena e continuare a fornire la sua versione dei fatti. Mentre parla, però, Ventura prende la parola e lancia la pubblicità.

La conduttrice Simona Ventura, adesso, firma un momento storico: i partecipanti del reality, da sempre tenuti completamente isolati da ciò che accade nel mondo, vengono informati degli ultimi sviluppi relativi all’accordo di pace siglato fra Israele ed Hamas.

Per introdurre l’argomento è mostrata una clip, nella quale è ricostruita la storia di Omer, che ha parlato con Rasha, originaria della Palestina, della sua esperienza in Siria durante la guerra. Simona Ventura, poi, comunica ai concorrenti la fine della guerra. Ai partecipanti sono mostrate le immagini, tratte dal TG5, della liberazione degli ostaggi e del ritorno dei palestinesi a Gaza. La conduttrice: “Speriamo che quel che è successo possa non avvenire mai più, oggi rimangono la speranza e la pietà”. Un po’ di scetticismo fra i concorrenti, soprattutto quelli di origini arabe, che sottolineano le tante sofferenze vissute dai palestinesi.

I concorrenti informati della pace fra Israele ed Hamas

Si cambia argomento: la presentatrice annuncia che Benedetta, Domenico e Giulia sono immuni, premiati dagli inquilini. Gli immuni si trovano di fronte ad un bivio: possono ottenere i vestiti invernali e 10 mila euro in più di jackpot, a patto che qualcuno rinunci all’immunità. Tutti e tre accettano, ma alla fine rinuncia Giulia.

Iniziano le nomination, con i veterani alle prese con le palesi. Benedetta e Donatella votano Francesco. Domenico, Jonas, Simone/Francesca selezionano Grazia. Giulia nomina Matteo. Grazie sceglie Simone/Francesca. Francesco vorrebbe eliminare Donatella. Matteo ed Omer optano per Giulia.

Nomination segrete, invece, per i cinque concorrenti entrati sette giorni fa. Rasha, Ivana e Flaminia votano Omar Benabdallah. Mattia nomina Rasha. Infine, Omar Benabdallah sceglie Flaminia.

Al televoto, dunque, finiscono Omar Benabdallah, Grazia, Giulia e Francesco. Il meno votato finirà automaticamente nella nomination eliminatoria della prossima settima. Con l’arrivo in studio dell’eliminato Giulio e l’apertura del televoto, giunge al termine la puntata del 13 ottobre del Grande Fratello.