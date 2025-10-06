Continua lunedì 6 ottobre la caccia ai migliori ristoranti italiani all’estero di Little Big Italy. La trasmissione, questa settimana, raggiunge Bordeaux, città del sud della Francia. La puntata è proposta sul NOVE dalle 21:30.

Little Big Italy 6 ottobre, il conduttore Francesco Panella ed il regolamento

Al timone di Little Big Italy torna Francesco Panella. Quest’ultimo si reca a Bordeaux ed incontra tre italiani che hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi nella città transalpina. Ciascuno di loro racconta la propria storia e, in seguito, accompagna gli sfidanti ed il conduttore nel suo ristorante italiano preferito.

I pasti si snodano mediante tre portate: quella scelta dal concorrente che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine, ogni commensale assegna un voto. Il ristorante che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è il vincitore.

I concorrenti in gara possono migliorare il proprio punteggio complessivo con il test di italianità. Panella, infatti, pone loro alcune domande di cultura generale sull’Italia. Lo sfidante che dimostra di essere più preparato ottiene punti bonus.

Le storie di Maria Luisa e Riccardo

La prima concorrente di Little Big Italy del 6 ottobre è Maria Luisa. Pianista sin da bambina e direttrice d’orchestra, ammette: “La passione per la cucina nasce da quando sono nata, mia mamma ha sempre cucinato e io guardavo. Sono cresciuta a Palermo e sono orgogliosa di essere siciliana“. Oltre alla musica, ha un’altra passione, che coinvolge il settore vitivinicolo. Con il marito, infatti, gestisce una cantina. Per Maria Luisa, il miglior ristorante italiano di Bordeaux è Boccaccia.

Il secondo concorrente di Little Big Italy del 6 ottobre è Riccardo. Nato ad Olbia, in Sardegna, ha dedicato la sua intera vita all’arte tersicorea. Il ragazzo ammette: “Bordeaux è un po’ come me, meticolosa, disciplinata, precisa, seria ed elegante. Un giorno ho ricevuto la mail che mi ha permesso di entrare come membro fisso del corpo di ballo dell’Opera nazionale, ma la Sardegna mi manca tantissimo“. Gareggia con il ristorante La Tradizione.

Little Big Italy 6 ottobre, la scrittrice Alessandra

Terza ed ultima concorrente di Little Big Italy è Alessandra. La scrittrice viveva a Genova ma da 38 anni si è trasferita in Francia. Confessa: “Da scrittrice, la mia più grande impresa è stata quella di tradurre l’Artusi La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, la Bibbia della cucina italiana. Ai miei avversari dico di stare attenti, perché andrò a cercare tutte le piccole imprecisioni“. Spera di vincere con L’Osteria da Luigi.