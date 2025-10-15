Inizia mercoledì 15 ottobre, con la prima puntata, This is Me 2. Il programma presenta una struttura decisamente differente rispetto all’edizione del debutto.

This is Me 2 prima puntata, la celebrazione del talento con Silvia Toffanin

This is Me è guidato da Silvia Toffanin. Al suo fianco, per realizzare le sue parodie, c’è Vincenzo De Lucia.

Il format, ideato da Maria De Filippi, è nato come spin off di Amici e Verissimo. Nelle tre puntate proposte, dal 20 novembre al 4 dicembre, sono saliti sul palco alcuni storici concorrenti del talent Mediaset, da Irama ad Annalisa, passando per Elodie, Alessandra Amoroso e Gaia. A loro si sono uniti i professori dello show, oltre ad ospiti comici e musicali, che firmavano duetti con gli ex allievi.

This is Me 2, invece, cambia radicalmente il proprio meccanismo di funzionamento. La conduttrice firma un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti.

Si parte con Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic

Nel corso degli appuntamenti di This is Me 2, la padrona di casa dà spazio a volti celebri dello spettacolo, della musica e dello sport. Essi raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati ad essere delle eccellenze nel loro settore.

In occasione della prima puntata di This is Me 2 partecipa Laura Pausini. La pop star italiana è fra le artiste più amate e conosciute al mondo. Vanta 70 milioni di dischi venduti ed ha all’attivo oltre 220 dischi di platino. Sono tanti e prestigiosi i riconoscimenti ricevuti, fra cui un Golden Globe ed un Grammy.

Presenzia l’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic. In carriera ha vinto oltre trenta trofei, segnando più di 500 gol vestendo le maglie di prestigiosi club mondiali, come Milan e Barcellona.

This is Me 2 prima puntata, gli altri ospiti

Nel debutto di This is Me 2 c’è Gigi D’Alessio, protagonista quest’anno di una tournée internazionale, durante la quale ha registrato dei tutto esaurito in città come Bruxelles e Zurigo.

In studio giunge Alberto Tomba, sciatore amatissimo che ha vinto, fra le altre cose, tre medaglie d’oro olimpiche e due mondiali. Lo sport è rappresentato da Deborah Compagnoni, regina dello sci, tre volte campionessa olimpica ed una delle sportive più vincenti dello sci alpino italiano. Silvia Toffanin si intrattiene con Flavia Pennetta, prima azzurra nella Top10 WTA e vincitrice degli US Open nel 2015.

Per parlare di cinema c’è Christian De Sica, figlio d’arte ed a sua volta attore, regista e showman. Infine, c’è la ballerina Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opéra di Parigi e dal 2015 direttrice del Teatro e del corpo di ballo dell’Opera di Roma.