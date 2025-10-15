La stagione 2025-2026 è appena iniziata, ma una cosa è certa: la pax televisiva fra Rai e Mediaset è finita. La sfida si concentra soprattutto sull’access prime time. Dal faccia a faccia (ricco di frecciatine) fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, però, emerge un grande sconfitto: il pubblico, costretto ad attendere fino alle 22:00 per l’orario di inizio della prima serata.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna orario prima serata, una situazione che sta sfuggendo di mano

La tendenza ad allungare all’inverosimile i programmi dell’access prime time non è di certo una novità. Già in passato, infatti, in tale fascia sia i format di Rai 1 che di Canale 5 tendevano a diluire la propria durata, sforando talvolta le 21:30 circa. Il motivo è semplice: ad una maggior durata della puntata corrisponde, quasi sempre, una percentuale di share più alta.

Da settembre, però, la situazione sta sfuggendo di mano. Con la sfida al decimale fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, la tendenza ad allungare le trasmissioni si sta estremizzando all’inverosimile. Il risultato? Lo slittamento continuo dell’orario di inizio dei format di prima serata.

Il Grande Fratello di lunedì e il caso di Ballando con le stelle

Sia chiaro: nessuno mette in dubbio l’importanza delle produzioni dell’access prime time, soprattutto in una situazione di lotta serrata come quella che si sta configurando in questa prima parte di stagione. E quel che è capitato a Milly Carlucci ne è la prova più limpida: dopo anni, infatti, Ballando con le stelle ha dovuto rinunciare alla partenza alle 20:35, avvenuta solamente nel debutto, quando il talent ha nettamente perso la sfida contro il game show di Gerry Scotti. La settimana seguente, Ballando ha preso il via alle 21:30 circa e, complice anche il traino di Affari Tuoi, ha avuto una crescita del circa 2% di share.

Nonostante l’importanza dell’access prime time, però, sarebbe bene porre dei limiti. La prima serata, eccezion fatta per il sabato, parte oramai alle 21:50 circa. Lo scorso lunedì, il Grande Fratello è iniziato alle 21:59. Un orario, questo, che di fatto sacrifica la trasmissione del prime time, costretta o a tagliare la durata oppure a prolungare fino alla seconda (e talvolta terza) serata, con un inevitabile calo degli spettatori.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna orario prima serata, gli effetti a catena sul palinsesto

Ma lo slittamento dell’orario di inizio della prima serata, dovuto alla sfida all’ultimo decimale di share fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, provoca effetti a catena su tutto il palinsesto. Se gli show del prime time partono alle 22:00, essi si allungano, come detto, alla seconda serata. La conseguenza è che gli show previsti per tale fascia slittano, a loro volta, nella terza serata, quando la platea televisiva è molto più ristretta.

Ma come detto, il fenomeno dello slittamento della prima serata va a penalizzare fortemente il pubblico: i telespettatori che intendono guardare fino alla fine uno show di prima serata, infatti, sono costretti a fare le ore piccole.