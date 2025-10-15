Si avvia oramai alle fasi finali, con l’appuntamento del 15 ottobre, l’edizione in corso di Matrimonio a prima vista. La trasmissione è visibile, come sempre, su Real Time dalle 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista 15 ottobre, la reunion delle coppie

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia, composte da Melissa e Matteo, Roberta M. e Luca e Roberta B. e Dario, sono ad un passo dalla scelta finale. Prima di decidere se divorziare o rimanere sposati, però, devono affrontare una delle classiche prove dell’esperimento.

Stiamo parlando della reunion. Per la prima volta, infatti, i concorrenti hanno la possibilità di incontrare gli altri protagonisti dello show. Si tratta di una opportunità molto importante, per confrontarsi, crescere e comprendere meglio ciò che provano.

Al fianco dei novelli sposi, anche questa settimana, ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, la sessuologa Nada Loffredi e la psicologa Giulia Davanzante.

Come arrivano le coppie alla reunion

Le tre coppie, durante Matrimonio a prima vista Italia del 15 ottobre, arrivano alla reunion con degli spiriti molto differenti. Roberta B. e Dario continuano ad essere in difficoltà: nonostante lui abbia portato la compagna nella sua città natale, fra i due c’è molta distanza ed hanno una lite. Lei confessa di aver dato una possibilità al marito, ma quest’ultimo non è per niente d’accordo ed ammette: “Da parte tua non ho visto alcuna apertura“. Il principale problema continua ad essere la mancanza di attrazione, con Roberta che ammette: “Con te, non mi viene naturale e non mi sento a mio agio nel contatto fisico“.

Roberta M., invece, fa vedere a Luca i lavori di costruzione della sua abitazione. Un passo importante, almeno per la sposa. La visita va bene: lo sposo si impegna nel prendere le misure dei vari spazi della casa e tale impegno fa decisamente molto piacere a Roberta. Quest’ultima si sbilancia: “Io per te provo qualcosa, sono abbastanza convinta che sarà lui il padre dei miei figli“.

A Matrimonio a prima vista Italia del 15 ottobre, invece, è crisi fra Melissa e Matteo. Nonostante l’intervento di Nada Loffredi, avvenuto sette giorni fa, la distanza fra marito e moglie continua ad essere elevata.

Matrimonio a prima vista 15 ottobre, l’incontro fra le coppie

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista del 15 ottobre raggiungono Milano. Qui passeranno due giorni insieme, all’interno di un appartamento. L’evidente chimica presente fra Luca e Roberta M. fa riflettere, non poco, gli altri sposi. Dopo un iniziale confronto, i protagonisti sono sorpresi dall’arrivo di Nada Loffredi, che ha deciso di realizzare un confronto di gruppo. Ed in tale spazio, Dario e Roberta hanno uno sfogo, che potrebbe finalmente essere risolutivo.