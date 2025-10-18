Sabato 18 e domenica 19 ottobre, su Canale 5, torna Verissimo e di seguito vi sveliamo tutti gli ospiti. La conduttrice Silvia Toffanin, anche questa settimana, alterna, nel rotocalco, tematiche relative all’intrattenimento ed alla cronaca.

Verissimo 18 19 ottobre ospiti, la gravidanza da single di Sonia Barrile

La conduttrice Silvia Toffanin, durante l’appuntamento del sabato al via alle 16:30, è dato spazio al racconto di Carolina Marconi. Dopo le difficoltà degli anni scorsi, dovute a dei gravi problemi di salute, la showgirl sta attraversando un periodo di rinascita.

Per parlare del suo momento felice di vita c’è Nathaly Caldonazzo, mentre da Temptation Island arriva Sonia Barrile. Si tratta di una delle protagoniste più discusse del reality: entrata con il fidanzato Simone, ha terminato il percorso nello show da single. Inoltre, ha scoperto di essere incinta e sta portando avanti, in modo sereno, la gravidanza.

Il ricordo del giornalista Andrea Purgatori

Durante Verissimo del 18 ottobre c’è un omaggio al giornalista Andrea Purgatori, ricordato dal figlio Edoardo. Quest’ultimo, inoltre, presenta lo spettacolo teatrale di cui è protagonista ed intitolato Brokeback Mountain.

La puntata del sabato prosegue con Rosalinda Cannavò. L’attrice è accompagnata, in studio, dalla mamma Giusy e dall’amata figlia Camilla. Infine, è dato spazio ad una delle attrici protagoniste della soap La Forza di una Donna, successo di ascolti di Canale 5. Stiamo parlando di Feyyaz Duman, che nel titolo interpreta il personaggio di Arif.

Verissimo 18 19 ottobre ospiti, chi c’è la domenica

A Verissimo di domenica 19 ottobre, in onda dalle 16:00 riappare in video Sonia Bruganelli. La produttrice, il 21 ottobre prossimo, esordisce come scrittrice con il libro autobiografico dal titolo Solo quello che rimane. Per il mondo della musica arriva Rita Pavone, che in carriera è riuscita a vendere oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo.

Un momento molto intenso è quello con protagonista Stefano Massoli. Si tratta del marito di Laura Santi, la giornalista affetta da una forma molto avanzata di sclerosi multipla che, lo scorso luglio, dopo una lunga battaglia, ha ottenuto il diritto di ricorrere al suicidio medicalmente assistito.

Da Le Iene c’è lo storico inviato Giulio Golia, che ha da poco pubblicato il libro-inchiesta sul caso di Marco Vannini, dal titolo L’ultima notte di Marco. La conduttrice dedica una pagina ad Eleonora Giorgi, che fra pochi giorni avrebbe compiuto gli anni. Per parlarne ci sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, accompagnati dal figlio Gabriele.

Infine, per la cronaca, ospite di Verissimo del 19 ottobre è Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana Resinovich, donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Unico indagato per la sua morte è il marito Sebastiano Visintin, che ha partecipato al programma la scorsa settimana.