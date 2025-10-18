Stasera in tv sabato 18 ottobre 2025
Programmazione Tv

Stasera in TV sabato 18 ottobre 2025: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Ottobre 2025 2 Minuti di lettura
0 Commenti

La serata di sabato 18 ottobre 2025 offre varietà, talent, documentari e film cult. Su Rai 1 torna Ballando con le Stelle con ospite Renato Zero, Rai 2 propone S.W.A.T. e un documentario sul caso Mollicone, Rai 3 trasmette Sapiens – Un solo pianeta, Canale 5 punta sul talent Tu sì que vales, Italia 1 propone Shrek, e Sky Cinema Collection celebra la trilogia di Ritorno al futuro.

Stasera in TV sabato 18 ottobre 2025, Rai

  • Rai 1 – 21:25 – Ballando con le Stelle 2025
    Milly Carlucci conduce la nuova edizione del varietà danzante. Ospite speciale: Renato Zero.
  • Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Lezioni di vita
    Episodio della serie d’azione con Shemar Moore.
  • Rai 2 – 21:20 – Nient’altro che la verità – Il caso di Serena Mollicone
    Documentario investigativo sul delitto di Arce.
  • Rai 2 – 22:10 – S.W.A.T. – Antigang
  • Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta
    Mario Tozzi esplora l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Canale 5 – 21:30 – Tu sì que vales
    Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli giudicano talenti di ogni età.
  • Italia 1 – 21:20 – Shrek
    L’orco verde parte per salvare la principessa Fiona.
  • Italia 1 – 23:00 – Shrek 2
    Shrek e Fiona affrontano la famiglia reale.
  • Rete 4 – 21:30 – Il meglio di Dritto e Rovescio
  • La7 – 21:15 – In onda – Prima serata
  • TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
  • Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV sabato 18 ottobre 2025

  • Shrek (Italia 1): Commedia animata con Mike Myers ed Eddie Murphy.
  • Shrek 2 (Italia 1): Sequel con nuovi personaggi e avventure.
  • Ritorno al futuro (Sky Cinema Collection): Michael J. Fox viaggia nel tempo.
  • Ritorno al futuro – Parte II (Sky Cinema Collection): Il futuro e le sue complicazioni.
  • Ritorno al futuro – Parte III (Sky Cinema Collection): Western e viaggi temporali.
  • Interstellar (Sky Cinema Collection): Viaggio tra scienza e emozioni firmato Nolan.

I film su Sky sabato 18 ottobre 2025

Sky Cinema Collection – Trilogia Ritorno al futuro

  • 21:15 – Ritorno al futuro (1985)
    Marty McFly viaggia nel 1955 e incontra i suoi genitori.
  • 23:00 – Ritorno al futuro – Parte II (1989)
    Marty e Doc vanno nel futuro e poi tornano nel 1985 alternativo.
  • 00:45 – Ritorno al futuro – Parte III (1990)
    Doc finisce nel Far West e Marty lo raggiunge per salvarlo.

Sky Cinema Uno – 21:00 – Interstellar (2014)
Un gruppo di astronauti cerca un nuovo pianeta per l’umanità.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.