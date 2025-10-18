La serata di sabato 18 ottobre 2025 offre varietà, talent, documentari e film cult. Su Rai 1 torna Ballando con le Stelle con ospite Renato Zero, Rai 2 propone S.W.A.T. e un documentario sul caso Mollicone, Rai 3 trasmette Sapiens – Un solo pianeta, Canale 5 punta sul talent Tu sì que vales, Italia 1 propone Shrek, e Sky Cinema Collection celebra la trilogia di Ritorno al futuro.

Stasera in TV sabato 18 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le Stelle 2025

Milly Carlucci conduce la nuova edizione del varietà danzante. Ospite speciale: Renato Zero.

Episodio della serie d’azione con Shemar Moore.

Documentario investigativo sul delitto di Arce.

Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

Mario Tozzi esplora l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Tu sì que vales

Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli giudicano talenti di ogni età.

L’orco verde parte per salvare la principessa Fiona.

Shrek e Fiona affrontano la famiglia reale.

La7 – 21:15 – In onda – Prima serata

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza

I film di questa sera in TV sabato 18 ottobre 2025

Shrek (Italia 1): Commedia animata con Mike Myers ed Eddie Murphy.

Shrek 2 (Italia 1): Sequel con nuovi personaggi e avventure.

Ritorno al futuro (Sky Cinema Collection): Michael J. Fox viaggia nel tempo.

Ritorno al futuro – Parte II (Sky Cinema Collection): Il futuro e le sue complicazioni.

Ritorno al futuro – Parte III (Sky Cinema Collection): Western e viaggi temporali.

Interstellar (Sky Cinema Collection): Viaggio tra scienza e emozioni firmato Nolan.

I film su Sky sabato 18 ottobre 2025

Sky Cinema Collection – Trilogia Ritorno al futuro

21:15 – Ritorno al futuro (1985)

Marty McFly viaggia nel 1955 e incontra i suoi genitori.

Marty e Doc vanno nel futuro e poi tornano nel 1985 alternativo.

Doc finisce nel Far West e Marty lo raggiunge per salvarlo.

Sky Cinema Uno – 21:00 – Interstellar (2014)

Un gruppo di astronauti cerca un nuovo pianeta per l’umanità.