Ballando con le stelle gara inesistente niente eliminazioni

Non chiamatelo più talent. Ballando con le stelle, che nel 2025 festeggia i 20 anni, sembra aver oramai sacrificato la gara, a lungo elemento di grande attrazione per il pubblico e che quest’anno sembra pressoché inesistente. Nonostante sia iniziato oramai da un mese, nel programma non c’è stata neanche una eliminazione.

Ballando con le stelle gara inesistente, l’assenza di eliminazioni

L’assenza di eliminazioni non è una novità della nuova edizione. Già da qualche anno a questa parte, infatti, a Ballando con le stelle l’estromissione dei concorrenti dalla gara avveniva dopo qualche puntata, probabilmente per evitare di eliminare concorrenti forti mediaticamente.

Quest’anno, però, tale tendenza sembra essere ulteriormente rafforzata e, in un certo senso, estremizzata. Lo scorso anno, il primo ballottaggio per l’eliminazione è stato annunciato nella terza puntata ed è avvenuto all’inizio del quarto appuntamento, quando giudici e pubblico hanno estromesso Bruganelli-Aloia (poi salvata subito dalla wild card di Sara Di Vaira).

Anche nel 2023, nonostante il ritiro di Lino Banfi ed Alessandra Tripoli, la prima eliminazione è avvenuta nella quarta puntata, quando Ricky Tognazzi e Tove Villfor hanno dovuto abbandonare il programma. Nel 2022, Marta Flavi e Simone Arena, prima coppia eliminata, ha dovuto lasciare lo show addirittura al termine della seconda puntata.

Ballando con le stelle gara inesistente, da talent a mera alternanza di esibizioni

Ballando con le stelle 2025 rappresenta, dunque, un vero e proprio unicum. Il programma è iniziato lo scorso sabato 27 settembre. Al momento, su Rai 1 si sono svolte quattro puntate e non si sono verificate né eliminazioni né ballottaggi.

Questo significa che la prima eliminazione potrebbe avvenire nel quinto appuntamento o addirittura nel sesto, se Carlucci e gli autori dovessero decidere di relegare il ballottaggio all’inizio della puntata della settimana successiva.

Una scelta di questo tipo rende di fatto inesistente la gara. La certezza di non avere eliminazioni, aggiunta al dominio di Francesca Fialdini e Barbara D’Urso (che si sono suddivise le vittorie per un mese), ha trasformato il talent in una mera alternanza di esibizioni di danza, inserite in mezzo a clip lunghissime e ad infinite discussioni.

Le eliminazioni renderebbero più vivace lo show

Le eliminazioni, nell’edizione attualmente in corso di Ballando con le stelle, sarebbero necessarie anche per rendere più vivace lo show, che per il momento soffre un po’ per la mancanza di dinamiche capaci di attirare le curiosità del pubblico. In un contesto del genere, enfatizzare l’aspetto della gara porterebbe solamente dei giovamenti.

Infine, sfoltire un po’ il cast con estromissioni permetterebbe al programma di gestire meglio i tempi nelle dirette del sabato. D’altronde, le puntate hanno subito un accorciamento, avendo perduto di fatto un’ora a causa di Affari Tuoi in access prime time, e spesso si arriva molto lunghi con le tempistiche, sacrificando, in termini di visibilità, i partecipanti che scendo in pista in coda alla puntata.