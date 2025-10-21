Martedì 21 ottobre, dalle 15:00, si svolge la conferenza stampa de Il Collegio 9, che noi seguiremo in diretta. Il docureality si appresta a tornare in onda: l’edizione, infatti, parte il 23 ottobre, per il momento esclusivamente in streaming su Rai Play.

La nuova classe di collegiali, composta da giovani adolescenti provenienti da tutta Italia, si è rinchiusa all’interno del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise. Qui, fra lezioni ed esami, sono tornati indietro nel tempo, al 1990. A raccontare ciò che avviene vi è la voce narrante di Pierluigi Pardo.

Alla diretta della conferenza stampa de Il Collegio 9 presenzia il Direttore Contenuti Digitali e Transmediali Marcello Ciannamea. Spazio al produttore Leopoldo Gasparotto della Banijay Italia. Infine, vi sono due protagonisti del cast di professori, cioè Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio.