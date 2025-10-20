Prosegue, con la seconda puntata, Lo Spaesato 2. Il programma di Teo Mammucari è visibile, anche lunedì 20 ottobre, in prima serata su Rai 2.

Lo Spaesato 2 seconda puntata, il programma raggiunge la Sicilia

Lo Spaesato 2, produzione originale della Stand By Me che lo ha realizzato con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time, prosegue con il secondo appuntamento, fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Continua, dunque, il viaggio di Teo Mammucari alla scoperta dei piccoli borghi del nostro paese. Il conduttore, in particolare, si mette alla ricerca del paese perfetto per lui, ovvero quello nel quale sarebbe disposto anche a trasferirsi.

Nel debutto, in onda sette giorni fa, le telecamere hanno raggiunto Fuscaldo, in provincia di Cosenza. In occasione della puntata di oggi, il conduttore rimane nel Sud Italia, spostandosi però in Sicilia.

Lo Spaesato 2 seconda puntata, Teo Mammucari fra attività e gag in teatro

Rimane invariata, anche nella seconda puntata, la struttura dello show. Ne Lo Spaesato, infatti, il pubblico a casa ha la possibilità di assistere alle imprese del conduttore in giro per il paese protagonista. Esse si alternano alle gag, che invece avvengono nella serata di stand-up comico che si svolge all’interno del teatro storico del paese. Nella platea si radunano gli abitanti del paese visitato, per ascoltare il conduttore che racconta la sua esperienza e per guardare, insieme a lui, le clip di cui sono i protagonisti assoluti.

Teo Mammucari, nel suo tragitto, tocca due città della provincia di Catania, ovvero Trecastagni, a cui arriva passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala, e Acireale, dominata dallo stile barocco. Lungo il percorso, Mammucari si cimenta nell’attività della pesca, molto praticata nella zona, e deve fare i conti con i cavalli imbizzarriti. Inoltre, partecipa ad una festa paesana molto sentita dagli abitanti locali. Infine, Mammucari trova il modo di fare finalmente felici due cuori solitari.

I dati Auditel dell’esordio

Il debutto de Lo Spaesato, avvenuto il 13 ottobre scorso, non ha ottenuto ascolti eccezionali. La puntata, infatti, ha divertito 714 mila telespettatori, per una share del 4,4%. Si tratta di un dato più basso rispetto alla prima puntata della scorsa edizione, che invece aveva appassionato 939 mila telespettatori con il 5,33% di share.

Sette giorni fa, inoltre, Lo Spaesato ha registrato un dato più basso rispetto a quello medio della passata edizione. I cinque appuntamenti, nel complesso, hanno tenuto compagnia a 877 mila persone con il 5,29%.