Lunedì 20 ottobre torna Little Big Italy. La trasmissione dedicata ai migliori ristoranti italiani sparsi in giro per il mondo prende il via alle 21:25 circa, su NOVE.

Little Big Italy 20 ottobre, Francesco Panella a Casablanca

Il conduttore Francesco Panella, durante Little Big Italy del 20 ottobre, raggiunge Casablanca, una delle città più importanti del Marocco, nonché capitale economica del Paese.

Qui Panella incontra tre italiani espatriati, che gareggiano con il ristorante italiano che, secondo loro, è il migliore della città. Affrontano un test di italianità, che li costringe a rispondere a domande di cultura generale sulla conoscenza del paese. Il partecipante più preparato ottiene un punteggio bonus.

In seguito, ogni concorrente accompagna sfidanti e conduttore nel locale da lui scelto, dove si svolge un pasto composto da tre portate: quella scelta dal concorrente che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine, tutti danno dei voti ed il ristorante col punteggio finale più alto è il vincitore.

Little Big Italy 20 ottobre, Mara e Massimiliano

La prima concorrente di Little Big Italy si chiama Mara. Fa la cantante ed afferma: “La prima cosa di cui mi sono innamorata, a Casablanca, è il mare, perché mi ricorda quello della mia città Pescara. Quando passo sul lungomare mi sento a casa. Sono una cantante professionista. Dell’Italia mi manca soprattutto la mamma e grazie a lei sono abituata a mangiare bene“. Il locale con cui gareggia Mara si chiama Isola.

Secondo partecipante è Massimiliano, un tecnico impiegato nel trattamento delle acque. Nato in Sardegna, per lavoro si è trasferito in Marocco, dove sarebbe dovuto rimanere per pochi mesi. Invece, vive a Casablanca oramai da tredici anni. Afferma: “Sono sposato da due anni con una ragazza marocchina, a casa cucina lei ma io do le ricette perché si mangia italiano. Il cumino (spezia molto usata nella cucina marocchina, ndr) non entra dalla porta di casa“. Punta tutto sul ristorante Il Ferrarino.

Aida completa il trio di concorrenti

Infine, il trio di concorrenti di Little Big Italy del 20 ottobre è completato da Aida. L’onicotecnica ha origini marocchine ma ha sempre vissuto in Italia, precisamente a Milano. Racconta: “In Italia mi sono sentita sempre marocchina, ma da quando ho raggiunto Casablanca ho capito di essere totalmente italiana. Del Belpaese mi manca il cibo, io adoro cucinare ed il mio piatto forte è il risotto con i funghi porcini“. Ha deciso di cercare la vittoria con il ristorante Villa Massimo.