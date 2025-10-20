Giunge alla quarta puntata, intitolata Paura del buio, Blanca 3. La fiction è proposta, lunedì 20 ottobre, su Rai 1, dalle ore 21:25 circa.

Blanca 3 Paura del buio, regista e dove è girata

Girata in Liguria, con le riprese concentrate soprattutto fra Genova e Camogli, la fiction con protagonista Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è una co-produzione originale della Lux Vide e di Rai Fiction.

La regia degli episodi è firmata da Nicola Abbatangelo. La sceneggiatura, invece, è firmata da Mario Ruggieri ed Alessandro Sermoneta. La serie continua ad essere un grande successo, in termini di ascolti.

Al momento, le tre puntate hanno convinto una media di 3 milioni ed 800 mila telespettatori, per una share del 23,50%.

Blanca 3 Paura del buio, la trama

Nel corso della puntata intitolata Paura del buio, la protagonista Blanca si trova a fare i conti con un periodo difficile. Il personaggio principale ha subito un’aggressione dall’assassino di uno psichiatra del Museo del Buio e tale fatto l’ha spaventata notevolmente.

Turbata per quel che è accaduto, decide di prendersi un po’ di tempo per sé stessa, mettendo in pausa la sua collaborazione con le forze dell’ordine. L’ispettore Liguori, nel frattempo, avvia le indagini ed al suo fianco, questa volta, può contare sul sostegno di Bacigalupo, che sembra particolarmente entusiasta ed interessato al caso.

La protagonista ancora a metà fra Liguori e Domenico

Nella puntata Paura del buio di Blanca continua a tenere banco la vita privata della consulente di polizia. Liguori, consapevole del periodo di difficoltà che sta attraversando, prova a stare vicino alla protagonista. Ben presto, però, l’ispettore si rende conto di non essere l’unico particolarmente preoccupato per le sorti di Blanca, che riceve costanti visite da parte di Domenico. Quest’ultimo, in particolare, durante le sue visite a casa informa Blanca in merito agli aggiornamenti relativi alla scomparsa del bambino. Un caso, questo, che offre delle novità che potrebbero essere fondamentali per la risoluzione finale della vicenda.

Blanca 3 Paura del buio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Blanca 3, la cui quarta puntata è visibile nel prime time di Rai 1 lunedì 20 ottobre e che è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.