Sono passati trenta giorni dalle nozze al buio ed ora è il momento della verità. Le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia, infatti, devono affrontare la scelta finale, in onda dalle 21:25 del 22 ottobre su Real Time. Di seguito vi sveliamo in che modo è giunto al termine l’esperimento. Attenzione, spoiler: chi non volesse rovinarsi la sorpresa è invitato ad interrompere la lettura.

Matrimonio a prima vista Italia scelta finale, la decisione di Luca e Roberta M.

Le coppie composte da Melissa e Matteo, Roberta M. e Luca e Roberta B. e Dario, nella serata odierna, incontrano i tre esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, ai quali svelano se intendono continuare il matrimonio o divorziare.

I primi a dover comunicare la loro decisione sono Luca e Roberta M. I due sono sembrati, sin dal primo momento, molto legati e la loro unione, con il tempo, è cresciuta ed ha superato anche i pochi momenti di incomprensione vissuti.

Marito e moglie hanno deciso di rimanere sposati, ammettendo di provare forti sentimenti. Roberta: “Non ho mai riso tanto in vita mia come ho fatto con lui. Lo risposerei altre mille volte, io lo amo e quando non c’è mi scoppia il cuore. Una sensazione che non ho mai provato prima“. Luca è d’accordo: “La vita non è mai stato così bella, mi alzo e sono felice, mi ha cambiato l’approccio alla quotidianità. Io mi sono innamorato, la amo“.

Le tensioni fra Melissa e Matteo

La serata dedicata alla scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia è proseguita con Melissa e Matteo. Le tensioni fra i due si sono moltiplicate nel corso della settimana ed hanno portato all’inevitabile decisione di divorziare.

Anche nel confronto finale non sono mancati i momenti molto tesi. Matteo, incalzato dagli esperti, ammette: “Io ho sbagliato i modi, ma ho provato più volte a tirare fuori gli argomenti, ma non ho trovato interesse per quel che dicevo“. Melissa ribatte: “Gli argomenti relativi alla mia famiglia sono molto privati e voglio raccontarli solamente alle persone che sono sicura di avere al mio fianco. Per tutto il mese io mi sono sentita da sola“.

Lo sposo, tuttavia, continua a vedere nell’oramai ex moglie della superficialità, anche relativamente al tema molto importante legato alla malattia del padre. Una critica che ha mandato su tutte le furie Melissa, che sbotta: “Non mi giro a tirarti una sberla perché sono una signora“.

Molto critico verso Matteo anche Andrea Favaretto, che lo invita a “non essere superficiale”, e Giulia Davanzante, che definisce il ragazzo “giudicante”. Melissa, infine, dichiara: “Tutto quello che mi ha detto mi ha toccata profondamente, lo risposerei perché ad oggi so quello che non voglio nella vita. Tornassi indietro, forse tenterei di mettere un punto e non farmi mettere i piedi in testa“.

Matrimonio a prima vista Italia scelta finale, Dario e Roberta B.

Infine, Matrimonio a prima vista del 22 ottobre è giunta al termine con la scelta finale di Dario e Roberta B. Anche il loro cammino è stato costellato da tensioni, soprattutto a causa della mancanza di attrazione che lei ha sofferto per tutta la durata del percorso.

Dario: “Io penso di essere l’uomo che lei ricercava, ma per una questione di aspettative non sempre si è resa conto“. Lei ammette: “Il dialogo c’è stato, ma è mancata la fiducia. Non sempre ho avuto la sicurezza che io piacessi esteticamente a Dario, perché non ha mai provato a baciarmi“. Un dubbio, questo, che lo sposo rigetta al mittente. Per Davanzante, la comunicazione della moglie è ambigua: “Quando faceva dei passi verso di te non andava bene, ma se si allontanava non andava bene comunque“. Anche gli altri esperti concordano, non sembrando totalmente convinti dalla versione data dalla protagonista.

Alla fine, Dario e Roberta scelgono di divorziare e togliere le fedi. Nonostante questo, comunque, affermano di voler continuare a frequentarsi. A sostenere questa soluzione è soprattutto la sposa: “Dario è una bella persona, non è finita finche non lo vogliamo“.