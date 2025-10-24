Venerdì 24 ottobre è andata in onda la consueta puntata di Bake Off Italia. La trasmissione dedicata agli aspiranti pasticceri, proposta Real Time dalle ore 21:25 circa, è giunta al termine con una nuova eliminazione.

Bake Off Italia 24 ottobre, i concorrenti alle prese con il viaggio nel tempo

Al centro di Bake Off Italia del 24 ottobre vi è la gara fra i concorrenti rimasti ancora in gioco. Essi devono affrontare tre, nuove prove, guidate come sempre dalla conduttrice Brenda Lodigiani. A giudicare le ricette proposte dai protagonisti tornano Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara.

Il tema della puntata odierna, sul quale vertono tutte le manche, è quello del viaggio nel tempo. In particolare, sono realizzati dei dolci tipici delle epoche passate.

In occasione della prova creativa, la prima della serata, i concorrenti tornano al 1800 per cucinare la Torta Duchessa di Parma. Nata dall’idea di un cuoco di corte, i concorrenti la devono realizzare rispettando due indicazioni: dev’essere composta con una pasta frolla alla frutta secca e, come farcitura, deve contenere una crema allo zabaione. I pasticceri hanno 110 minuti di tempo per presentare ai giudici le loro torte.

La prova tecnica scelta da Iginio Massari

La serata di Bake Off Italia del 24 ottobre va avanti con la prova tecnica. Al centro di essa, come sempre, vi è il dolce scelto dal giudice speciale Iginio Massari. Il maestro pasticcere, questa settimana, ha deciso di riportare gli sfidanti nell’anno 2000, quando è stata ideata, negli Stati Uniti, la Naked Cake.

Si tratta letteralmente della “Torta Nuda”, in quanto ha in evidenza tutti gli strati: l’assenza di una copertura mette in mostra la stratificazione e gli eventuali errori, anche minimi, presenti. Massari ha chiesto ai concorrenti di realizzare un dolce che abbia almeno quattro strati e due tipologie di creme: la prima con yogurt e fragole, la seconda con yogurt e cioccolato.

In superficie, deve avere una decorazione di cioccolato e di fragole. I protagonisti hanno due ore per portare a termina la torta ed al termine si svolgono gli assaggi al buio.

Bake Off Italia 24 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata odierna di Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa, che catapulta i partecipanti nel futuro. Gli aspiranti pasticceri, infatti, devono realizzare una torta del futuro, che secondo i giudici dev’essere realizzata con ingredienti sani e nutrienti. Inoltre, molta attenzione va riposta sulla decorazione, che dev’essere altamente scenografica. Gli sfidanti, per terminare la manche, hanno 160 minuti a disposizione. Jerry, in quanto grembiule blu, può usufruire di un bonus di tempo di 10 minuti.

Al termine, i giudici hanno emesso i loro verdetti. Il grembiule blu è andato a Marzia, con i tre esperti che hanno fatto i complimenti anche a Nives e Pelayo. Eliminata, invece, Wanda.