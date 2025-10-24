Prende il via venerdì 24 ottobre l’ottava giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite sono visibili tutte su DAZN, mentre tre sono proposte, in co-esclusiva, anche su Sky.

Serie A ottava giornata programmazione tv, gli anticipi

L’ottava giornata di campionato prende il via alle 20:45 del 24 ottobre. Sia DAZN che Sky, infatti, trasmettono l’incontro fra il Milan ed il Pisa. Si tratta di una sfida molto importante per i rossoneri: essi, guidati da Massimiliano Allegri, in caso di vittoria riuscirebbe, almeno momentaneamente, a blindare il primo posto, andando per una notte a +4 sulle dirette inseguitrici Napoli ed Inter, che questa settimana si sfidano in un atteso big match.

Il sabato, l’ottava giornata di Serie A va avanti con altri quattro incontri. Alle 15:00 si svolgono, in contemporanea, i faccia a faccia fra l’Udinese ed il Lecce e fra il Parma ed il Como. A seguire, alle 18:00, spazio al già citato scontro diretto fra il Napoli di Conte e l’Inter di Chivu. La squadra perdente rischia di perdere terreno nella corsa scudetto. Dalle 20:45, Sky e DAZN trasmettono la sfida fra la Cremonese, undicesima classificata, e l’Atalanta, ottava ed ancora imbattuta in campionato.

Il calendario della domenica

La domenica, l’ottava giornata di Serie A va avanti domenica 26 ottobre. Alle 12:30, il Torino, reduce dall’ottima vittoria contro il Napoli, accoglie il Genoa penultimo. Dalle 15:00, invece, il Sassuolo, in buono stato di forma, cerca i tre punti contro la Roma, quarta a pari punti con Napoli ed Inter. Alle stessa ora, l’Hellas Verona quartultimo affronta il Cagliari, che cerca un immediato riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa.

Sky e DAZN, dalle 18:00, propongono la partita fra la Fiorentina ed il Bologna, che rispettivamente in Conference League ed Europa League hanno ottenuto vittorie molto importanti. Infine, alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri affronta una Juventus in crisi di risultato.

Serie A ottava giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista dell’ottava giornata di Serie A.

Milan-Pisa: Zancan e Serena;

Zancan e Serena; Cremonese-Atalanta: Massara e Marocchi;

Massara e Marocchi; Fiorentina-Bologna: Gentile e Minotti.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN in occasione del turno di campionato.