Sono molti gli ospiti attesi da Silvia Toffanin nel corso delle puntate di Verissimo del 25 e 26 ottobre. Spazio, fra gli altri, ad Evelina Sgarbi, al centro delle polemiche a causa del suo rapporto con il padre Vittorio.

Verissimo ospiti 25 26 ottobre, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 25 ottobre, al via alle 16:30, la conduttrice accoglie in studio Martina Stella. L’attrice racconta come è cambiata la sua vita, da donna e da mamma, dopo la fine del suo matrimonio, giunto al termine con una separazione.

In seguito, è realizzata una intervista allo scrittore Mauro Corona. Quest’ultimo, da anni spalla di Bianca Berlinguer nei suoi talk, è impegnato nella presentazione del suo ultimo libro dal titolo I sentieri degli aghi di pino.

Silvia Toffanin si concentra sul difficile percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo.

Lucia Ilardo e i sentimenti verso il suo ex fidanzato

La puntata di Verissimo di sabato 25 ottobre è arricchita dalla presenza, come ospite, di Lucia Ilardo. Protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, parla dei sentimenti che prova verso l’oramai ex fidanzato Rosario. Il loro rapporto è terminato proprio durante l’avventura nello show.

Silvia Toffanin ha un faccia a faccia con uno degli attori protagonisti della soap La Forza di una Donna. Direttamente dal titolo, che ottiene tutti i giorni su Canale 5 ottimi ascolti, arriva Caner Cindoruk, che interpreta Sarp.

Infine, intervista di coppia per Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, che si sono conosciuti ed innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello e che a giugno ha convolato a nozze.

Verissimo ospiti 25 26 ottobre, il faccia a faccia con Evelina Sgarbi

Durante Verissimo di domenica 26 ottobre, in partenza alle 16:00, Silvia Toffanin dialoga con Arisa. La cantante parla della sua ultima canzone, intitolata Nuvole. Ancora protagonista la musica con l’artista Sal Da Vinci, reduce dall’esperienza come coach a Io Canto Family. La presentatrice dialoga con Benedetta Rossi, cuoca più celebre d’Italia, e suo marito Nicola.

Uno spazio molto intenso sarà quello con Christian, il figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti da eroi a seguito di una terribile esplosione avvenuta all’interno di un casolare in provincia di Verona.

In programma un ricordo di Denise Pipitone. Il 26 ottobre è il suo compleanno e per celebrarla ci sono i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi, che da 21 anni sono impegnati per ritrovarla. Infine, è protagonista Evelina Sgarbi, che parla delle recenti polemiche sorte con il padre Vittorio Sgarbi.