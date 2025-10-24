La programmazione di questa sera in tv sabato 25 ottobre 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, con un’offerta televisiva che spazia dal grande intrattenimento del sabato sera alla divulgazione scientifica, passando per il cinema d’azione e i film d’animazione per tutta la famiglia. La sfida principale per l’auditel vedrà contrapposti i due colossi del talent show: su Rai 1, Milly Carlucci guiderà una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 andrà in onda l’eclettico Tu sì que vales.

Nel frattempo, gli altri canali propongono un palinsesto variegato: Rai 2 punta sulla serialità con S.W.A.T., Rai 3 esplora le meraviglie del nostro pianeta con Sapiens, e Italia 1 riunisce grandi e piccini con il divertimento de L’Era Glaciale. L’offerta si completa con una vasta selezione di film, tra cui thriller ad alta tensione come The Informer su Rai 4 e Non-Stop su Rete 4, e l’action soprannaturale Constantine su 20 Mediaset.

Stasera in TV sabato 25 ottobre 2025, Rai

Rai 1 – 21:25 – Ballando con le Stelle – Puntata 5

Milly Carlucci conduce il quinto appuntamento con il suo celebre dance show, dove le coppie formate da VIP e maestri di ballo si sfidano a passo di danza per conquistare il favore della giuria e del pubblico. Questa settimana, la pista accoglierà una “ballerina per una notte” d’eccezione: Maria Esposito, l’amatissima Rosa Ricci della serie cult Mare Fuori, pronta a mettersi alla prova con una coreografia speciale.

Rai 2 – 21:20 – S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 1

Rai 2 inaugura la nuova stagione della serie action che segue le missioni ad alto rischio della squadra speciale di Los Angeles. Nel primo episodio, il team guidato da Hondo si troverà ad affrontare una minaccia terroristica che rischia di trasformare un affollato centro commerciale in una trappola mortale, in una corsa contro il tempo per sventare l’attentato.

Rai 3 – 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta

Mario Tozzi accompagna gli spettatori in un nuovo viaggio di divulgazione scientifica, esplorando il delicato e complesso rapporto tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda. Attraverso reportage da tutto il mondo e analisi approfondite, il programma cerca di rispondere alle grandi domande sul futuro del nostro pianeta.

Rai 4 – 21:20 – The Informer – Tre secondi per sopravvivere

Per gli amanti della tensione, Rai 4 propone un thriller avvincente con protagonista Joel Kinnaman.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:30 – Tu sì que vales – Puntata 5

Prosegue la parata di talenti, più o meno convenzionali, nel programma campione d’ascolti di Canale 5. Al tavolo della giuria, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, affiancati dal giudice popolare Sabrina Ferilli. Valuteranno le esibizioni più disparate, mentre Paolo Bonolis interverrà con le sue incursioni comiche.

Italia 1 – 21:20 – L'Era Glaciale – In rotta di collisione

Una serata dedicata all’animazione per tutta la famiglia. L’irrefrenabile scoiattolo Scrat, nel suo eterno inseguimento della ghianda, causa accidentalmente un disastro cosmico che minaccia la Terra. Toccherà al simpatico bradipo Sid, al mammut Manny e alla tigre Diego guidare il branco in un’avventura epica per salvarsi dall’estinzione.

Rete 4 – 21:30 – Non-Stop (2014)

Liam Neeson è il protagonista di questo thriller ad alta quota. L’attore interpreta un agente federale in servizio su un volo transatlantico che riceve una serie di messaggi minatori. Inizia così una caccia al terrorista a 10.000 metri d’altezza.

20 Mediaset – 21:20 – Constantine (2005).

Keanu Reeves veste i panni di John Constantine, un cinico esorcista e investigatore del soprannaturale che, condannato all’inferno, cerca la redenzione combattendo i demoni che cercano di infrangere l’equilibrio tra bene e male sulla Terra. Un film cult basato sui fumetti di Hellblazer.

La7 – 21:15 – In Onda – Prima serata.

Appuntamento con l’approfondimento politico e l’attualità, condotto dalla coppia di giornalisti che guiderà il dibattito sui temi caldi della settimana.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Lo chef Alessandro Borghese torna con la sua avvincente competizione culinaria, mettendo a confronto quattro ristoratori della stessa zona su menù, servizio, location e conto.

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza.

Una serata di risate con il meglio della satira di Maurizio Crozza, che ripropone le sue imitazioni più celebri e i monologhi più taglienti.

