Domenica 12 ottobre, a Domenica In è andata in onda una lunga intervista ad Evelina Sgarbi, da settimane al centro della cronaca in merito al legame con il papà Vittorio. Il faccia a faccia è seguito da un talk dedicato alle condizioni di salute del critico d’arte, che ha inviato un brevissimo messaggio di saluti. Di seguito vi raccontiamo tutto ciò che è successo.

Domenica In Evelina Sgarbi, cosa ha detto l’ospite

Evelina Sgarbi ha aperto la diretta di Domenica In e la sua intervista è durata circa 50 minuti. La giovane, come detto, è al centro delle polemiche dopo aver richiesto un amministratore di sostegno per il padre Vittorio Sgarbi, che ha da poco superato un difficile periodo per le complicanze della depressione.

Evelina, in merito alle recenti polemiche, ha detto: “Con papà non ho avuto un rapporto convenzionale. Da piccola l’ho sempre un po’ respinto, perché non lo vedevo tutti i giorni, non ero abituata e non ho mai sopportato le molte persone che lui aveva intorno. Dagli 11 anni, con il mio primo cellulare, ho iniziato a scrivergli io ed abbiamo iniziato ad avere un rapporto diretto. Mi ha sempre dato molto fastidio, comunque, il fatto di non riuscire ad avere momenti da soli, perché c’erano sempre altre persone vicine“.

Entrando nel vivo delle polemiche confessa: “A me dà molto dolore vederlo, sembra un’altra persona. Già ad agosto del 2024 iniziava ad avere dei problemi di depressione, mi sono accorta subito perché era stanco e debilitato. L’ultima volta l’ho visto alla fine di marzo, avevo saputo del suo ricovero ma non me lo avevano detto”.

Domenica In Evelina Sgarbi, cosa è successo in ospedale

Durante l’intervista di Evelina Sgarbi a Domenica In, la giovane ha continuato: “Sono andata in ospedale, ma lì ho litigato con la compagna Sabrina e i medici del Gemelli non mi hanno voluto dire niente, nonostante fossi la figlia. Mi hanno detto che pesava 47 chili. Ho provato, in seguito, a contattarlo telefonicamente, ma non mi ha risposto perché so che il telefono non lo gestisce più lui“.

Poi ha continuato: “Mi ha detto che potevo andare a trovarlo e che non si sarebbero mossi da casa fino a quando non li avrebbero sfrattati visto che non hanno nemmeno più i soldi per pagare l’affitto“. Una versione, questa, confermata anche dal legale di Evelina Sgarbi, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, presente a sua volta in studio. Evelina ha aggiunto: “Io ho chiesto un tutore per mio padre perché vorrei solo la certezza che lui stia bene e che sia in grado di prendere decisioni in modo giusto e sano. Non mi accontento delle rassicurazioni della compagna, ma le desidero da medici o giudici“. Respinge, poi, le accuse di interdizione: “Nessuno ha intenzione di interdirlo”.

Il messaggio di Vittorio Sgarbi

Dopo l’intervista, a Domenica In del 12 ottobre, Mara Venier e Tommaso Cerno hanno guidato un talk dedicato interamente alla salute di Vittorio Sgarbi. In tale spazio hanno partecipato Simona Izzo, Giampiero Mughini, Vladimir Luxuria, Barbara Alberti e Vittorio Feltri. A margine dell’approfondimento è andato in onda un breve messaggio vocale realizzato dal critico d’arte, che ha affermato: “Sono lì con voi con lo spirito, presto ci sarò anche di persona. Vivo dentro l’immagine che avete dentro di me, fra luci ed ombre come Caravaggio, guardando da fuori la vita che ho sempre guardato da dentro”.

Il caso Vittorio Sgarbi, dunque, si è arricchito con un nuovo, importante capitolo. Evelina Sgarbi, infatti, ha partecipato, per la prima volta da quando la vicenda è divenuta al centro dell’attualità, a Domenica In, su Rai 1. Soltanto pochi giorni prima, la giovane ha diffidato Vita in Diretta con Alberto Matano, perché a suo dire sarebbe stato fatto un racconto distorto dei fatti. Il conduttore e giornalista lo ha comunicato il 7 ottobre scorso, sostenendo comunque di essere pronto a raccogliere le dichiarazioni di Evelina. Al momento, non è dato sapere se tale chiarimento arriverà o meno.