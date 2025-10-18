Periodo decisamente ricco di impegni per Nicola Savino, e non solo in televisione. Il conduttore, attualmente in onda con lo show Freeze su Rai 2, è il testimonial della nuova pubblicità di Edison Energia dedicata al servizio Risolve.

Edison Energia pubblicità Risolve, di cosa si occupa il servizio promosso e da chi è realizzato lo spot

La pubblicità di Edison Energia ha una durata di trenta secondi. Come detto, il servizio al centro della narrazione è Risolve, piattaforma di servizi per la gestione delle utenze e della casa, lanciata dalla società nello scorso anno.

Il protagonista della pubblicità è Nicola Savino. Quest’ultimo, nei prossimi mesi al timone, su Rai 1, dello show di prima serata Tali e Quali, ha già prestato il volto all’azienda nel 2024, in occasione degli spot pensati per il rilascio della piattaforma.

La pubblicità di Edison Energia è realizzata dalla casa di produzione Black Mamba. La regia è di Gigi Piola, mentre l’ideazione della campagna è firmata dalla società Grey.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Edison Energia dedicata a Risolve si svolge all’interno di una casa posta in un condominio. La voce di Nicola Savino, raccontando la storia di Marco, afferma: “Stava organizzando le vacanze ma, all’improvviso, il mare gli è arrivato in casa!”. Le immagini riprendono un gruppo di bambini che, divertendosi, saltellano sull’acqua che ha invaso il pavimento del bagno.

Savino continua: “Marco, però, ha Risolve! Così ha trovato subito un tecnico ed ha risolto tutto“. A questo punto, per la prima volta, si vede il volto di Nicola Savino, che spiega: “Con Edison hai tutti i servizi di Risolve in un’unica app. Passa ad Edison per luce, gas e wifi, ed approfitta della promo del -20%”. Alla fine, è proposto il jingle della compagnia che recita “Con Risolve, ho risolto“, claim della campagna.

Edison Energia pubblicità Risolve, la recensione

La pubblicità di Edison Energia con protagonista Nicola Savino, seppur non memorabile né originale, è comunque efficace. La società, infatti, ha deciso, correttamente, di sfruttare i pochi secondi di promo per mostrare nel senso pratico le funzionalità della piattaforma Risolve. Nel farlo, mette in scena una serie di vicende tipiche della quotidianità, a partire dall’allagamento di un bagno.

Anche la partecipazione di Nicola Savino, che appare in volto solamente nella seconda metà del promo, è finalizzata completamente alla spiegazione dei servizi e delle funzionalità della piattaforma. Il risultato finale è una pubblicità ben fatta e nel complesso funzionale, anche se poco incisiva. Una caratteristica, quest’ultima, che potrebbe un po’ penalizzare la produzione, che rischia di non lasciare un segno nel pubblico che la osserva.