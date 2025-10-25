Venerdì 24 ottobre, su Disney+, è andata in onda la seconda ed ultima semifinale di Italia’s Got Talent 2025 e di seguito vi diciamo chi sono i finalisti. Sono dieci gli artisti che si contenderanno la vittoria nella finale, in onda il prossimo 31 ottobre, in diretta dalle 21:25.

Italia’s Got Talent 2025 finalisti, il cantante Joe Romano

Fra i finalisti di Italia’s Got Talent 2025 c’è Joe Romano. Il cantante è originario di Napoli, ma vive da qualche tempo a Milano, dove lavora come assistente fonico all’interno di uno studio di registrazione. Ha ottenuto il voto favorevole di tuti i quattro giudici, colpiti soprattutto dalla sua voce, adatta, come ha detto lui stesso, ad eseguire le colonne sonore Disney.

Altro finalisti di Italia’s Got Talent 2025 è Dmytro Onyshchenko. Ha nove anni ed è originario dell’Ucraina, ma è arrivato in Italia dopo che è scoppiata la guerra. Nelle audizioni ha svolto una performance da acrobata, grazie alla quale ha ottenuto un Golden Buzzer. In lizza per la vittoria i World Taekwondo Demonstration Team, compagnia composta da atleti di arti marziali. Non sono dei volti nuovi per lo show, al quale avevano partecipato già qualche anno fa, ottenendo un Golden Buzzer da Mara Maionchi. Tuttavia, in quella occasione non erano riusciti a disputare la finale a causa del Covid.

Il comico Adriano Moretti

Tra i finalisti di Italia’s Got Talent c’è il comico Adriano Moretti. Ha 25 anni, è di Roma e nelle audizioni ha fatto ridere giudici e spettatori con un monologo dedicato alla descrizione di un sabato sera in discoteca.

Ha puntato sulla comicità anche Akira 100%, che ha ricevuto il Golden Buzzer di Alessandro Cattelan. In passato ha gareggiato anche nella versione britannica del talent. Grazie all’arte delle ombre cinesi, invece, ha ottenuto l’accesso alla finale Shadow Ace. Si tratta del nome d’arte di Philip, giovane originario delle Filippine ma con la grande passione per la musica.

Grazie alla sua chitarra ha staccato un pass per la finale Alessandro Malerba, che nelle semifinali ha omaggiato la star del pop Michael Jackson.

Italia’s Got Talent 2025 finalisti, il canto comico Michael Spaghetti

Terz’ultimo finalista di Italia’s Got Talent 2025 è Michael Spaghetti, che nelle audizioni ha presentato l’inedito Una vita senza Dio. Nella sua vita ha cambiato varie volte vita, attraversando, fra gli altri, gli Stati Uniti e la Germania.

Altro finalista del programma è il gruppo Baby Dreamers, compagnia di bambini ballerini. Hanno staccato il pass per la serata conclusiva avendo ricevuto un Golden Buzzer del pubblico. Il medesimo riconoscimento dal pubblico, infine, è andato agli Aktitude, crew di ballo animato da decine di artisti.