Una domenica ricca di ospiti quella del 26 ottobre per la tv italiana. Dalla cronaca al cinema, passando per l’intrattenimento: sono molte le questioni affrontate nei vari show. Di seguito vi sveliamo i protagonisti dei principali format.

Domenica 26 ottobre ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Partendo da NOVE, il 26 ottobre dalle 19:30 parte Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Per l’attualità ci sono il professor Roberto Burioni ed i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala e Massimo Giannini. Attesi, inoltre, il critico d’arte Flavio Caroli e Giuseppe Curigliano, direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative IEO. In studio, per una lunga intervista, Elly Schlein, a capo del Partito Democratico.

Grande protagonista è, poi, il cinema. Il conduttore intervista Luc Besson e Matilda De Angelis, rispettivamente regista ed attrice protagonista di Dracula–L’amore perduto, in uscita il 29 ottobre. Il giorno seguente, invece, è rilasciato il film Cinque secondi e, per parlarne, ci sono il regista Paolo Virzì e l’attore protagonista Valerio Mastandrea. Previsto un intervento di Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con I sette re di Roma, accompagnato dalla moglie Flora Canto, anche lei impegnata a teatro con il musical Cantando sotto la pioggia. Infine, si canta con Giorgia, in radio con Golpe.

Nella seconda parte torna Il Tavolo, con ospiti fissi La Signora Coriandoli, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Mara Maionchi. A loro si uniscono Giucas Casella, Gigi Marzullo, Carlo Cracco, Gabriele Cirilli con Flavio Insinna, il designer Takahide Sano, Alan Sorrenti e Massimiliano Rosolino.

Chi c’è da Mara Venier

Spostando l’attenzione su Rai 1, il 26 ottobre dalle 14:00 torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, nel cast del film La vita va così, e Carmine Recano, protagonista della fiction Noi del Rione Sanità.

La conduttrice raccoglie la dolorosa testimonianza di Mena De Mare e Simona Capone, mamma e fidanzata di Santo Romano, 19enne ucciso lo scorso anno dopo una discussione per futili motivi. In scaletta un talk dedicato a Ballando con le stelle: partecipano i concorrenti Martina Colombari, Fabio Fognini e La Signora Coriandoli, oltre agli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra.

Insieme a Tommaso Cerno, Venier si collega in compagnia di Don Antonio Mazzi, per un confronto su racconto sociale e visione educativa. Enzo Miccio firma un ritratto di Anna Oxa, mentre a Teo Mammucari è affidato il compito di presentare il nuovo gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Domenica 26 ottobre ospiti tv, Raf da Francesca Fialdini

Il 26 ottobre, sempre su Rai 1 ma dalle 17:20, Francesca Fialdini guida Da noi a Ruota Libera. Lunga intervista al cantautore Raf ed a Nikita Perotti ed Andrea Delogu, in gara a Ballando con le stelle. Presente Marley, pastore tedesco di sette anni, cieco dalla nascita e diventato un cane da salvataggio al servizio della Protezione Civile. Con lui, in studio, ci sono Carlotta e Marco, che lo hanno adottato. Per parlare dei temi di violenza online c’è l’attivista Cristina Irrera. Infine, Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, presenta il suo ultimo romanzo Liberi di amare. La vocazione.