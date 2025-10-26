Domenica 26 ottobre vi sono vari appuntamenti molto importanti di sport visibili in chiaro. Punto di riferimento, a tal proposito, sono le reti Rai.

Sport in chiaro domenica 26 ottobre, cosa vedere su Rai Sport

Occhi puntati, per quel che concerne lo sport in chiaro del 26 ottobre, sul palinsesto di Rai Sport. Nella rete tematica della TV di Stato sono mandati in onda numerosi eventi sportivi di grande interesse.

Si parte subito la mattina, quando vi è un’alternanza fra due differenti sport. Il primo è l’atletica, in quanto dalle 09:35 è seguita la Maratona di Venezia, rassegna che arriva alla 39esima edizione.

In mezzo, dalle 09:55 alle 11:10, il palinsesto è occupato dallo Sci Alpino. Si svolge, infatti, la prima manche del gigante maschile, valevole per la Coppa del Mondo. La seconda manche, invece, parte alle 12:25. Entrambe si disputano a Soelden, in Austria.

La pallavolo ed il basket

Molto attesi, domenica 26 ottobre, sono i match di pallavolo. Ancora una volta è protagonista Rai Sport, che dalle 14:50 circa propone l’interessante sfida, valevole per la quinta giornata di Serie A1 Femminile, fra San Giovanni in Marignano e Scandicci. Un incontro, questo, che mette l’una di fronte all’altra due squadre in uno stato di forma decisamente opposto. I padroni di casa neo-promossi occupano le zone basse della classifica, mentre gli ospiti, anche grazie alla vittoria nell’ultimo turno contro Milano, sono terzi.

Dalle 20:3o solo su Rai Play e dalle 21:20 anche su Rai Sport, invece, si accendono i riflettori sulla Serie A1 Maschile di pallavolo. Gli appassionati hanno la possibilità di seguire una delle partite più attese della seconda giornata di campionato. La Sir Susa Scai Perugia, forte della vittoria ottenuta nell’esordio, cerca i tre punti di fronte al proprio pubblico contro la Lube Civitanova.

Su Italia 1, dalle 15:50, è visibile, in diretta, una delle partite di calcio più attese dell’anno. Si tratta del cosiddetto Clasico, ovvero il confronto che oppone il Real Madrid al Barcellona, valevole per la Liga spagnola.

Sport in chiaro domenica 26 ottobre, gli approfondimenti sul calcio

Domenica 26 ottobre, infine, sono confermati, in chiaro, i numerosi spazi di approfondimento dedicati ai principali avvenimenti sportivi della giornata, soprattutto per quel che concerne il campionato di Serie A.

In casa Rai, protagonista è Rai 2. Qui, dalle 22:45 circa, parte La Nuova DS, guidato da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. A mezzanotte e mezza circa il timone passa alla rubrica denominata L’altra Domenica Sportiva, con un focus proposto sui risultati delle gare di MotoGP e Formula 1. Su Canale 5, invece, poco dopo mezzanotte inizia Pressing Nel cuore dello sport con Alberto Brandi e Monica Bertini.