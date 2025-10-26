Domenica 26 ottobre è in onda una nuova puntata di Amici 25. Il talent show, come sempre, è in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:00.

Amici 25 puntata 26 ottobre, due allievi devono difendere il banco

Al timone di Amici 25 torna Maria De Filippi. L’appuntamento ha una durata di circa due ore, andando in onda fino alle 16:00. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.

Oltre alla conduttrice ed agli allievi, tornano in studio i sei professori dello show. Per il canto, in tale ruolo ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nel ballo, invece, presenziano Veronica Peparini, Emanuel Lo e la veterana Alessandra Celentano.

Nel corso della puntata di domenica 26 ottobre, due allievi sono costretti ad esibirsi per cercare di difendere il banco. La prima è la ballerina Matilde e la sua sfida è giudicata dalla giornalista e critico di danza Francesca Bernabini. L’altro concorrente a rischio eliminazione è il cantante Fasma ed il suo destino è affidato al giudizio di Federica Camba, cantante e produttrice discografica.

Le classifiche di canto e di ballo

Dopo aver definito l’esito delle sfide, la puntata di Amici 25 in onda domenica 26 ottobre prosegue con la formazione delle consuete classifiche. Sia i cantanti che i ballerini, infatti, salgono sul palco e realizzano una performance. Essa è giudicata dagli ospiti, esperti di canto e di ballo, i cui voti formano due classifiche distinte, una per categoria. Il posizionamento nella classifica finale decreta i nomi degli allievi che finiscono in sfida.

Per il canto, De Filippi accoglie una vecchia conoscenza del talent. Si tratta di Emma, divenuta nota proprio grazie al talent, avendo vinto la nona edizione. Nel ballo, invece, c’è la ballerina e speaker radiofonica Rossella Brescia, fra il 2001 ed il 2003 nel cast fisso del programma.

Amici 25 puntata 26 ottobre, gli ospiti musicali

Ad Amici del 26 ottobre, le performance degli allievi si alternano a quelle degli ospiti. La prima è la già citata Emma, che si esibisce con Brutta storia, brano che ha realizzato in duetto con Juli e che ha rilasciato lo scorso 3 ottobre. Inoltre, la padrona di casa dà spazio a TrigNO, secondo classificato e vincitore nella categoria canto durante la passata edizione. Il cantautore presenta il suo nuovo progetto musicale dal titolo Ragazzina, canzone che si concentra sui sentimenti delle nuove generazioni.