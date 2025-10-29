Mercoledì 29 ottobre giunge al termine, con la puntata E poi, l’esperienza con Matrimonio a prima vista Italia. Nella serata, in onda dalle 21:25 su Real Time, le tre coppie raccontano, ai giudici, come è proseguito il loro rapporto a sei mesi dalla fine dell’esperimento. Attenzione, spoiler: di seguito vi raccontiamo ciò che accadrà nell’appuntamento.

Matrimonio a prima vista Italia E poi, niente da fare per Dario e Roberta

La puntata E poi di Matrimonio a prima vista Italia prende il via con la storia di Dario e Roberta, che sette giorni fa hanno deciso di abbandonare il programma lasciandosi, con la promessa, però, di continuare a vedersi a telecamere spente.

Le cose non sono andate per il verso giusto e non vi è più alcuna prospettiva di coppia. Dario racconta: “Qualche giorno dopo la scelta finale ci siamo incontrati per un aperitivo, ma non è stato un appuntamento bellissimo. Diciamo che l’esperienza è in linea con quanto accaduto nel percorso“. Roberta: “Abbiamo resettato il tutto e ci siamo frequentati di nuovo, ma una volta che ci siamo visti non c’è stata, ancora una volta, complicità“.

I tre esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante esprimono la loro perplessità per quel che è accaduto, convinti che sia sia ripetuta la medesima dinamica già mostrata nel programma. Dario aggiunge: “Alla fine dell’aperitivo ho deciso di mettere una parola fine all’unione“. Per Roberta, è stato il partner che ha mostrato una “non propensione” a ricominciare da zero, ma lui nega: “Io ero spensierato e pronto a ricominciare da zero, ma se poi si riparla delle stesse cose penso non abbia molto senso“. A peggiorare il tutto c’è una storia pubblicata sui social da Roberta, che per l’ex sposo era rivolta a lui, anche se lei nega. Dario, infine, ammette che si sta frequentando con un’altra ragazza.

Luca e Roberta ancora insieme

Decisamente differente la situazione che riguarda Luca e Roberta, che alla fine dell’esperienza sono rimasti sposati. In Matrimonio a prima vista Italia E poi, i due confermano la relazione. Lei ammette: “Sono stati mesi particolari, l’esperimento per noi è continuato anche fuori, ma tutto è stato naturale e spontaneo. Non mi sarei mai aspettata di trovare un compagno come Luca. Con lui ho messo da parte le mie paure, si prende cura delle mie fragilità“.

Luca aggiunge: “Nei momenti di difficoltà ci siamo detti le cose in modo chiaro e comprensibile, consapevoli che ci conosciamo solamente da pochi mesi“. Sono riusciti a superare anche un breve momento di tensione, scaturito dopo il trasferimento a Torino di Luca, causato da incomprensioni. I due, inoltre, confessano di riflettere su progetti futuri di allargare la famiglia.

Matrimonio a prima vista Italia E poi, Melissa e Matteo

La puntata E poi di Matrimonio a prima vista è terminata con le parole di Melissa e Matteo. I due hanno confermato la scelta di interrompere ogni contatto presa sette giorni fa.

Nel periodo successivo all’esperimento, i protagonisti non si sono più rivisti, se non per formalizzare il divorzio. Matteo ammette: “Io sono in una fase di vita tranquilla. Molte volte sono stato troppo diretto, ho dovuto ricercare una mia serenità ed oggi sono contento del percorso che ho fatto da solo. Ho capito di dover frenare l’istinto e dare maggiore spazio alla riflessione“. Melissa a ruota: “Oggi ho capito tante cose, forse avrei dovuto evitare di mettere tanti muri, che sono una forma di difesa. Ho vissuto quel che è accaduto come un lutto, ho avuto sensi di colpa che ho superato grazie ad un aiuto esterno. Oggi provo rabbia per come è andata“.

Gli esperti sono un po’ scettici, convinti che fra loro ci siano degli irrisolti. Matteo, alla fine, svela che sta frequentando una ragazza, con cui è felice. Lei, a sua volta, ha da pochissimo un’altra persona al suo fianco.