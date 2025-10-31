Una seconda puntata ricca di esibizioni quella per i Live di X Factor. Il talent show è andato in onda giovedì 30 ottobre, dalle ore 21:25 circa su Sky Uno. Di seguito vi raccontiamo quello che è successo.

X Factor Live seconda puntata, i concorrenti divisi in due manche

Al timone della seconda puntata dei Live di X Factor torna Giorgia, che ha aperto la diretta con una magnifica esibizione sulle note di Golpe, uno dei suoi ultimi brani. In seguito, sono entrati in studio i quattro giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.

Nella serata si sono esibiti tutti gli undici concorrenti rimasti ancora in gioco, tre per ciascun giudice, eccezion fatta per Lauro rimasto con soli due talenti. Lo show si è articolato in due manche, composte da sei e cinque artisti. Il meno votato dal pubblico per ognuna delle manche è andato al ballottaggio e, in esso, i giudici hanno deciso il nome dell’eliminato.

Ospite della serata è Emma, che ha presentato il singolo Brutta storia.

Nella prima manche la meno votata è Amanda

La prima manche della seconda puntata dei Live di X Factor si è aperta con Amanda, che ha presentato una bella cover di No time to die di Billie Eilish. Segue Tellynonpiangere con Abissale di Tananai, che ha ottenuto complimenti da tutti e l’invito di Iezzi a cimentarsi anche con generi musicali differenti. Terza esibizione è quella di Rob, che ha intrattenuto l’intero studio con Ti sento dei Matia Bazar, pezzo che ha esaltato le sue potenti capacità vocali.

Quarta cantante è Layana, che ha superato nel migliore dei modi la difficile prova di Amandoti, brano dei CCP-Fedeli alla Linea. Penultima artista è Mayu, che ha eseguito Unconditionaly di Katy Perry. Infine, la prima manche ha avuto come protagonista Delia, che si conferma una delle favorite per la vittoria con un mash up di Pink Soldiers di 23 e Bella Ciao di Giovanna Daffini.

Al termine delle performance, Giorgia ha comunicato l’esito: al ballottaggio va Amanda.

X Factor Live seconda puntata, eliminata Amanda

La seconda manche, ai Live di X Factor, è iniziata con Sere Nere di Ero Caddeo, che ha commosso Gabbani. Si continua con Michelle, che seppur non molto convinta dall’assegnazione intona Next to Me degli Imagine Dragons. Prova di grande maturità quella di Tomasi, che ha cantato e suonato al pianoforte l’intensa Kurt Cobain di Brunori Sas. Solita, bellissima esibizione per Pierc, che si è scatenato con Locked out of haven di Bruno Mars. A completare una manche di grande livello c’è Viscardi, che ha superato nel migliore dei modi la sfida rappresentata dalla cover di Purple Rain di Prince.

La conduttrice Giorgia ha comunicato l’esito del televoto: la meno votata dal pubblico, e dunque al ballottaggio, è Michelle. Si è svolto così il ballottaggio, nel quale le due artiste sono scese nuovamente sul palco per eseguire i loro cavalli di battaglia. All i want di Kodaline per Amanda e En e Xanax per Michelle. La giuria, chiamata a scegliere chi eliminare, non ha trovato un accordo: Lauro e La Furia hanno eliminato Michelle, Iezzi e Gabbani hanno scelto Amanda. Per questo è scattato il tilt, ovvero l’esito è passato nelle mani del pubblico a casa. I telespettatori hanno deciso di estromettere dalla competizione Amanda.