Venerdì 31 ottobre, su Real Time, è andata in onda una nuova puntata di Bake Off Italia. La trasmissione, guidata da Brenda Lodigiani, prende il via alle ore 21:25 circa.

Bake Off Italia 31 ottobre, speciale dedicato ad Halloween

Nell’appuntamento odierno di Bake Off Italia continua la gara fra gli aspiranti pasticceri rimasti ancora in corsa per la vittoria. A giudicare le performance degli sfidanti ci sono, ancora una volta, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

A loro si unisce, solamente in occasione della prova tecnica, Iginio Massari. Le tre prove della serata hanno, come tema, Halloween. Mediante le ricette, infatti, sono ricreati alcuni dei simboli più noti ed apprezzati di tale festività.

La prova creativa e quella tecnica

Bake Off Italia inizia con la prova creativa. In essa, i concorrenti devono realizzare i pan dei morti. Si tratta di dolcetti antichissimi, che venivano realizzati per la notte fra l’1 ed il 2 novembre e che venivano dedicati ai defunti. Sono realizzati con dei biscotti sbriciolati con miele, granella di mandorle, fichi secchi e uvetta, oltre al cioccolato fondente in scaglie, rum, vino bianco e cannella.

Gli aspiranti pasticceri devono riempire un cestello con questi biscotti, che devono essere di due tipologie differenti. I gusti sono a scelta dei protagonisti: l’importante è che presentino una frutta secca ed una spezia. Per portare a termine la prova, i protagonisti hanno 90 minuti di tempo.

Bake Off Italia del 31 ottobre va avanti con la prova tecnica. Per essa, il giudice speciale Iginio Massari ha deciso di rendere protagonista una torta moderna. La base è una pasta frolla alla noce moscata, con un condimento di zucca liofilizzata ed una mousse di zucca con gelèe di more.

Sopra, come decorazione, una ragnatela realizzata con una glassa arancione e nera. A rendere il tutto più complesso vi sono due indovinelli, che sostituiscono altrettanti passaggi della ricetta. Marzia, in questa prova, può usufruire del vantaggio ottenuto con il grembiule blu. In totale, i concorrenti hanno 150 minuti di tempo per preparare il dolce.

Bake Off Italia 31 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, Bake Off Italia del 31 ottobre termina con la prova a sorpresa. I concorrenti devono ideare una torta horror, in grado di spaventare i giudici. Le preparazioni devono avere una base cotta ed almeno un frutto. Per il resto, ognuno può utilizzare gli ingredienti che desiderano. Anche in questo caso, sono 150 i minuti a disposizione per portare a termine la sfida.

Alla fine, sono stati resi noti gli esiti della giornata. A Nives è andato il grembiule blu. Sonia, invece, è eliminata.