Joe Romano è il vincitore di Italia’s Got Talent 2025. L’artista ha ottenuto il trionfo durante la finale, andata in onda, in diretta, nella serata di venerdì 31 ottobre, su Disney+.

Joe Romano Italia’s Got Talent 2025, l’artista che ha incantato tutti con la voce Disney

Joe Romano ha 33 anni, è un cantante che con la sua vocalità adatta ai brani Disney, come lui ha tenuto a sottolineare sin dalla prima audizione, ha convinto pubblico e giudici, soprattutto Mara Maionchi, che per lui ha speso il suo Golden Buzzer. La sua città di origine è Napoli, ma da qualche tempo vive a Milano, costringendolo molto spesso a fare da spola fra le due città.

Nella clip di presentazione che ha anticipato la prima performance, Romano aveva raccontato: “Io nella vita faccio l’assistente fonico in una studio di registrazione e spero, prima o poi, di riuscire a togliere dal mio lavoro la parola assistente. Prima mi sono cimentato in molti lavori, da animatore nei villaggi turistici a cameriere. Secondo me, ognuno di noi nasce con un dono ed il talento consiste nella capacità di coltivare quel dono. Sin da piccolo mi hanno detto che ho una voce Disney ed ho partecipato per vedere se avevano ragione“.

Il cantante ha vinto il montepremi di 100 mila euro

Joe Romano, per tutta la durata del percorso ad Italia’s Got Talent, ha realizzato performance musicali di grandissimo livello. Alle audizioni ha convinto tutti con Into the Unknow, brano tratto da Frozen. In occasione della semifinale, invece, ha mischiato due mondi decisamente molto diversi, ovvero Oceania, canzone tratta dall’omonima pellicola d’animazione, e Highway to Hell, pezzo simbolo del rock mondiale realizzato dagli ACDC. Nella finale di ieri, venerdì 31 ottobre, ha proposto la cover di Try di Pink.

Joe Romano Italia’s Got Talent 2025, secondi classificati gli Aktitude

Nella finale di Italia’s Got Talent 2025, in onda in diretta su Disney+, hanno partecipato i dieci finalisti, suddivisi in due manche da cinque concorrenti ciascuna. Per ogni manche, il pubblico a casa ha votato il concorrente preferito: i due prescelti si sono affrontati nella supersfida finale.

Il più votato, nella prima manche, è stato Joe Romano. Nella seconda, invece, il pubblico a casa ha deciso di premiare gli Aktitude. La crew di ballerini, alla fine, hanno ottenuto il secondo posto.