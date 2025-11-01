Sabato 1° e domenica 2 novembre sono molti gli ospiti attesi nel doppio appuntamento di Verissimo. Il programma, visibile su Canale 5, è guidato da Silvia Toffanin.

Verissimo 1° 2 novembre ospiti, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 1° novembre, al via a partire dalle ore 16:30 circa, la conduttrice accoglie Nicoletta Mantovani. Con quest’ultima è realizzato un tributo a Luciano Pavarotti, in vista della serata evento dal titolo Pavarotti 90. Lo show musicale, ideato con l’obiettivo di celebrare Pavarotti a 90 anni dalla nascita, è proposto su Canale 5 nel prime time del 5 novembre prossimo.

Durante la puntata, poi, è accolta Caterina Murino. L’attrice è da poco diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. A seguire, la padrona di casa propone un focus su Temptation Island. Direttamente dalla scorsa edizione arriva Rosario Guglielmi. Il ragazzo risponde alla sua ex fidanzata Lucia Ilardo, che ha partecipato alla trasmissione la scorsa settimana.

L’amore di Alex Belli e Delia Duran

Nel corso di Verissimo del 1° novembre, Silvia Toffanin ha un faccia a faccia con Karina Cascella. Molto seguita dai social, racconta la sua vita ricca di complessità. La puntata è arricchita anche da Alex Belli e Delia Duran, coppia che parla del loro amore. Infine, è protagonista dello show l’attrice Eda Ece, la protagonista femminile della soap opera Forbidden Fruit. In esso, uno dei titoli di grande successo della programmazione di Canale 5, presta il volto ad Yildiz.

Verissimo 1° 2 novembre ospiti, chi c’è la domenica

A Verissimo di domenica 2 novembre, al via alle 16:00, c’è Roberto Bolle. Il re della danza, una delle istituzioni del ballo conosciuto in tutto il mondo, di recente ha ricevuto all’Università di Firenze la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Per la prima volta nel format, c’è Asia Argento, accompagnata dai figli Anna Lou e Nicola.

Altri ospiti della trasmissione sono Claudio Amendola, al cinema dal 6 novembre con la pellicola Fuori la verità, ed Alessia Orro. La campionessa del mondo di Pallavolo femminile effettua una narrazione che spazia fra vita privata e carriera sportiva. Spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata ad Uomini e Donne.

Torna Evelina Sgarbi, accompagnata dalla mamma Barbara. La figlia di Vittorio Sgarbi commenta ciò che è successo lo scorso 28 ottobre, durante l’udienza al Tribunale Civile di Roma. Infine, è previsto un faccia a faccia molto intenso con Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.