La puntata di Tale e Quale Show del 31 ottobre è giunta al termine con ben due vincitori. Nella diretta, infatti, hanno trionfato Samuele Cavallo e la coppia composta da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.

Tale e Quale Show 31 ottobre, le imitazioni dei vincitori

Nella puntata dedicata ad Halloween, il conduttore Carlo Conti, a Tale e Quale Show, ha accolto i tre membri fissi della giuria, ovvero Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A loro, in qualità di quarto giudice, si è unito Sergio Friscia.

Il loro giudizio, combinato a quello dei concorrenti e del pubblico a casa, ha contribuito alla creazione della classifica finale. In essa, come detto, ci sono due vincitori. Il primo è Samuele Cavallo: quest’ultimo, al secondo trionfo nell’edizione, ha convinto pubblico e giuria con la cover di Fai rumore di Diodato. Con lui ha trionfato, a parimerito, la coppia Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che hanno portato sul palco un duetto fra Mercoledì Addams e Creatura di Frankenstein sulle note di Puttin’ on the ritz e Bloody Mary. Entrambi hanno ottenuto 57 punti.

Tale e Quale Show 31 ottobre, il resto della classifica

Terze classificate, a Tale e Quale Show del 31 ottobre, sono Le Donatella: la loro imitazione di Ditonellapiaga e Rettore, con Chimica, vale 54 punti. A 49 punti c’è Antonella Fiordelisi, che ha portato Diamanti Grezzi di Clara. Seguono Peppe Quintale e Maryna: lui ha ricevuto 49 punti con Stayin Alive di Barry Gibb, lei ne ha ottenuti 47 con Anema e Core di Serena Brancale.

Solo settimo posto per Pamela Petrarolo, solitamente una delle più brave. La sua versione di Fiorella Mannoia, con il singolo Come si cambia, riceve appena 43 punti. A sei punti di distanza c’è Tony Maiello, con Tuta Gold di Mahmood. Penultimo posto, a quota 26 punti, per Gianni Ippoliti: l’imitazione di Peppino Di Capri, con Champagne, non ha convinto per niente la giuria.

Ultimo posto, infine, per Carmen Di Pietro, con 23 punti con Karma Chameleon di Boy George.

Le imitazioni del prossimo appuntamento

Infine, al termine della puntata del 31 ottobre, Carlo Conti ha comunicato le esibizioni del prossimo appuntamento di Tale e Quale Show.