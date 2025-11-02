Antonella Clerici e Ferzan Ozpetek sono due degli ospiti attesi in tv domenica 2 novembre. Di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti di Che tempo che fa, Domenica In e Da noi a ruota libera.

Domenica 2 novembre ospiti, chi c’è da Fabio Fazio

Su NOVE, dalle 19:30, Fabio Fazio, con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, guida Che tempo che fa. Per quel che concerne lo spazio di attualità presenziano i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Gad Lerner, Massimo Giannini, Nello Scavo e Michele Serra. Per un approfondimento a tema salute ci sono il professor Roberto Burioni e Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

Una lunga intervista attende l’attivista Greta Thunberg, in prima fila contro il cambiamento climatico, nonché uno dei simboli del movimento della Flotilla. A seguire c’è Antonella Clerici, volto di punta di Rai 1, dove sta per tornare in prima serata con The Voice of Senior. Il conduttore accoglie la scrittrice canadese Margaret Atwood, in libreria con la biografia Le nostre vite, e gli attori Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti al cinema con il film Una famiglia sottosopra.

Nella seconda parte c’è Il Tavolo. Agli ospiti fissi Nino Frassica, La Signora Coriandoli, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni si uniscono Antonella Clerici, Enzo Iacchetti, Simone Di Pasquale, Giucas Casella, Diego Abatantuono, Gigi Marzullo e Cristiano Malgioglio. Partecipano, poi, Suor Myriam e Suor Eleonora, in tv con lo show cooking La Cucina delle Monache.

Chi c’è da Mara Venier

Su Rai 1 dalle 14:00, il 2 novembre, torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista il regista Ferzan Ozpetek, testimonial dell’A.I.R.C, per parlare della maratona de I giorni della Ricerca. Spazio a Monica Guerritore, che presenta il film Anna, dedicato ad Anna Magnani. La cantante Arisa, invece, esegue Nuvole, ultimo suo brano. Claudia Gerini e Claudia Pandolfi presentano il film di cui sono protagoniste, ovvero Fuori la verità. In programma un talk dedicato a Ballando con le stelle, al quale partecipano i concorrenti Beppe Convertini e Pasquale La Rocca e gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra.

Tommaso Cerno, invece, guida un talk, animato da Luxuria e Salvo Sottile, dedicato ai principali fatti della settimana. Teo Mammucari realizza uno spettacolo di magia e conduce il gioco da casa La cassaforte di Domenica In. Infine, Enzo Miccio effettua un ritratto di Sophia Loren.

Domenica 2 novembre ospiti, chi c’è da Francesca Fialdini

Infine, domenica 2 novembre, torna Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. Il format è visibile alle 17:20 circa e parte con la presenza di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna. I protagonisti di Tale e Quale Show ricordano Gigi Proietti. Direttamente da Ballando con le stelle ci sono Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Infine, c’è la scrittrice Barbara Alberti, in libreria con Gelosia.