Martedì 4 novembre è in onda una nuova puntata de Le Iene e, con essa, si svolge il secondo capitolo della sfida con Belve. Il programma di Davide Parenti, infatti, è quello scelto per provare ad infastidire, negli ascolti, il format di Francesca Fagnani. I risultati dello scorso martedì, tuttavia, non sono quelli sperati dalle parti del Biscione.

Le Iene 4 novembre Belve, il cambio di programmazione tv per il format di Gentili

Le Iene, per tutto il mese di settembre e la gran parte di quello di ottobre, è andato in onda, regolarmente, nella prima serata della domenica. A partire dalla scorsa settimana, però, c’è stato un cambio di programmazione tv. La trasmissione guidata da Veronica Gentili e Max Angioni ha cambiato giorno di messa in onda, spostandosi al martedì, mentre la domenica è arrivato lo spin off Le Iene presentano Inside.

Tale cambio di palinsesto è coinciso con il debutto della nuova edizione di Belve, format di interviste in onda nel prime time di Rai 2. L’obiettivo dello show di inchieste, dunque, era quello di provare a mettere i bastoni fra le ruote al programma della seconda rete della TV di Stato. I risultati, però, hanno avuto come indiscutibile vincitrice Fagnani.

Le Iene 4 novembre Belve, gli ascolti premiano Fagnani

Martedì 28 ottobre, la puntata di Belve con protagoniste Belen Rodriguez, Rita De Crescenzo ed Isabella Rossellini ha tenuto compagnia a più di un milione e 200 mila telespettatori, con una share del 12,9%. Si tratta di un dato molto più alto rispetto a quelle de Le Iene, che invece hanno informato 971 mila spettatori, per l’8,2% di share.

Le Iene, insomma, non sono riuscite nell’intento di limitare il risultato di Belve, che anzi ha siglato un record: quello del 28 ottobre è stato il debutto con la share migliore di sempre. Al tempo stesso, la strategia messa in atto da Mediaset si è rivelata essere controproducente per Le Iene stesse, che il martedì non ha saputo confermare i dati Auditel, fino a quel momento ottimi, che solitamente otteneva la domenica. In tale collocazione, il format, dal 14 settembre al 19 ottobre, aveva una media share del 9,8%.

Achille Polonara e Daniela Casulli nella prossima puntata

Per provare ad invertire la rotta, Le Iene del 4 novembre punta sulla intervista a Daniela Casulli. La maestra di Bari è stata condannata ad oltre sette anni di carcere per pornografia minorile e corruzione di minorenne. In secondo grado è stata, però, assolta in quanto il fatto non sussiste. Nell’appuntamento, la donna dialoga, in esclusiva, con Matteo Viviani.

A seguire, Nicolò De Devitiis parla di Achille Polonara, che dopo il delicato trapianto di midollo aggiorna il pubblico sullo stato della sua salute. Infine, Gaston Zama incontra Xavier Poussard, ideatore di una fake news su Brigitte Macron che ha fatto il giro del mondo.