Giovedì 6 novembre, dalle 21:15 circa, è andata in onda la terza puntata dei Live di X Factor 2025, che noi abbiamo seguito in diretta. Alla conduzione Giorgia, affiancata dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Nella terza puntata dei Live di X Factor 2025, in onda in diretta su Sky Uno, sono omaggiati gli anni ’90. Ospite dell’appuntamento è Tommaso Paradiso. Al termine della serata, come sempre, uno dei concorrenti sarà eliminato. Questo l’elenco degli artisti in gara:

Team Achille Lauro:

Layana Oriot;

eroCaddeo (Damiano Caddeo);

Squadra Jake La Furia:

Alessandro Tomasi;

Delia Buglisi.

Team Francesco Gabbani:

Tellynonpiangere (Giorgio Campagnoli);

Michelle Lufo;

Piercesare Fagioli.

Team Paola Iezzi:

Mayu Lucisano;

Vincenzo Viscardi;

Roberta Scandurra.

Inizia la gara

Inizia la terza puntata dei Live di X Factor 2025. Sigla di apertura con alcuni dei brani più iconici degli anni ’90, decade a cui è dedicata la serata. La conduttrice Giorgia accoglie i giudici ed Achille Lauro, dopo le tensioni della scorsa settimana, le consegna una rosa bianca.

Il primo a gareggiare è Tomasi. Affronta la difficile sfida con Don’t Look Back in Anger degli Oasis. Voce e chitarra, non ha sfigurato di fronte ad un brano leggendario della musica mondiale. Secondo Iezzi, il giovane ha “subito il pezzo“. Gabbani non è convinto, invece, dall’accompagnamento con la chitarra. La Furia: “Se il paragone con gli interpreti originali vale ora dovrà valere anche per gli altri che saliranno sul palco. Avete criticato ciò che vi ha fatto comodo“. Molto nervosismo fra La Furia e Gabbani, secondo cui i suoi colleghi al tavolo “travisano” ciò che dice.

Si continua con eroCaddeo, che si cimenta con Uomini Soli dei Pooh. L’artista, in queste settimane, sta avendo una crescita notevole e anche oggi si conferma un ottimo interprete. A Gabbani non è piaciuta molto la scelta di cambiare la melodia originale del brano. Per Iezzi è stato bravo, ma non considera il genere giusto per l’artista.

Terza concorrente è Mayu, in settimana rimproverata duramente dalla giudice per l’atteggiamento mostrato alla fine dell’appuntamento di giovedì scorso. Esegue One degli U2. Non particolarmente convincente la sua performance, anche se i giudici esprimono pareri positivi. La Furia, molto polemico: “Se devo usare lo stesso metodo di giudizio dei colleghi, allora sembrava una pubblicità, ha perso intensità, hai sofferto anche tu questo pezzo“.

X Factor 2025 Live diretta terza puntata, finisce la prima manche

In un clima di inaspettata tensione prosegue la diretta della terza puntata dei Live di X Factor 2025. Quarto concorrente è PierC, che interpreta I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Ovazione dell’arena per il concorrente. Solo complimenti per il partecipante, anche se Iezzi punge Gabbani: “Nella prima strofa ha cambiato la melodia, perché non gli hai detto niente?”.

La manche termina con Rob. La giovane, che ha compiuto 20 anni negli scorsi giorni, canta What’s Up? delle 4 Non Blondes. Molto, molto brava. Anche in questo caso, solo complimenti dai giurati. Il palco è occupato da Tommaso Paradiso, ospite della serata, che si esibisce con Lasciamene un po‘. Breve conversazione sull’uscita del nuovo album Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre.

Arriva la busta, è tempo dell’esito. La prima concorrente al ballottaggio è Mayu.

La seconda manche

La diretta della terza puntata dei Live di X Factor 2025 prosegue con la seconda manche. Apre le danze Michelle, che intona Torn di Natalie Imbruglia. Complimenti dai giudici, ma i giudici avrebbero preferito sentire la concorrente in un pezzo dance. Gabbani, però, respinge le critiche, affermando di aver fatto la sua scelta per mostrare a tutti l’artista, che è “pura a prescindere dal genere musicale che indossa“.

Seconda concorrente è Layana. Esegue Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Gabbani: “Sei stata brava, ma non mi hai convinto“. Anche Iezzi ha notato qualche difficoltà. Terzo partecipante è Viscardi: affronta la sfida di Black or White di Michael Jackson. Lauro ha notato un leggero peggioramento rispetto alla scorsa settimana. Gabbani sottolinea che la messa in scena con canto e ballo è rischiosa per l’effetto emulazione con Michael Jackson ed era al limite della “caricatura“. Per La Furia, l’assegnazione non ha valorizzato la voce del concorrente.

X Factor 2025 Live diretta terza puntata, Tellynonpiangere

Nella terza puntata dei Live di X Factor 2025 si esibisce, con Qualcosa di grande dei Lunapop, Tellynonpiangere. La più brutta performance della serata. Tutti i giudici, compreso anche il suo coach Gabbani, ammettono la presenza di imprecisioni vocali.

L’ultima performance della serata è Delia Buglisi, a cui La Furia ha assegnato Dolcenera di Fabrizio De Andrè. Complimenti, dai giudici, al coach per la scelta e a Delia per come ha cantato.

Giorgia comunica gli esiti. Al ballottaggio contro Mayu va Layana. Inizia subito lo spareggio. Mayu canta Cheyenne di Francesca Michielin. Layana risponde con The Greatest di Billie Eilish. L’artista di Lauro, però, ha un problema tecnico legato al ritorno in cuffia e dunque deve riniziare.