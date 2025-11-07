Venerdì 7 novembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Bake Off Italia. La trasmissione è visibile, come ogni settimana, dalle 21:25 circa.

Bake Off Italia 7 novembre, i sapori di casa

Al timone di Bake Off Italia, anche nell’appuntamento di oggi, torna Brenda Lodigiani. Al suo fianco, in qualità di giudici, ci sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro si unisce, in qualità di giudice speciale, Iginio Massari, protagonista della prova tecnica.

Al centro della puntata di venerdì 7 novembre di Bake Off Italia vi sono i sapori di casa. I concorrenti, infatti, devono realizzare, in tutte e tre le prove, delle ricette tipiche che, nella tradizione, restituiscono immediatamente un clima famigliare e casalingo. Non mancheranno anche le sorprese: i partecipanti, infatti, hanno la possibilità di rivedere alcuni loro famigliari.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata di venerdì 7 novembre di Bake Off Italia prende il via, come sempre, con la prova creativa. In essa, ogni concorrente deve realizzare una torta allo yogurt classica. I partecipanti, però, devono inserire nel dessert un particolare ingrediente, scelto appositamente per un loro famigliare. Questo l’elenco degli ingredienti associati ai pasticceri:

Marzia: limoni;

limoni; Janos: the matcha;

the matcha; Nives: miele;

miele; Patrizia: sciroppo di sanbubo;

sciroppo di sanbubo; Pelayo: mix di spezie marocchino;

mix di spezie marocchino; Gerry: ricotta di bufala;

ricotta di bufala; Angelo: noci;

noci; Gianluca: castagne.

A seguire, a Bake Off Italia, sotto il tendone arriva Iginio Massari. Il maestro pasticcere, per la prova tecnica, ha deciso di rendere protagonisti i mignon. In particolare, i pasticceri devono realizzare dodici pasticcini moderni, con una struttura che alterna una base cotta al forno ed una crema al mascarpone. Il tutto è ultimato, in superficie, con una glassa, che dev’essere molto sottile. Alla fine dei 140 minuti di tempo messi a disposizione si svolgono gli assaggi al buio.

Bake Off Italia 7 novembre, la prova a sorpresa

Infine, a Bake Off Italia si svolge la prova a sorpresa. I partecipanti ricevono la visita, assolutamente gradita, di amici e famigliari. Insieme a loro, devono realizzare una pizza in teglia, che presenta almeno due ingredienti. Ognuna delle varianti deve contenere una farcitura cotta. Molto importante è l’impasto, soprattutto per quel che concerne la lievitazione. Nives, che indossa il grembiule blu, può sfruttare in questa manche il suo vantaggio: chiedere tre informazioni a scelta, in merito alla preparazione, a Foglia.

Al termine della puntata, il migliore riceve il grembiule blu, mentre il peggiore è eliminato.