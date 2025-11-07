Sabato 8 e domenica 9 novembre, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Al timone di entrambi gli appuntamenti c’è Silvia Toffanin.

Verissimo 8 9 novembre, chi c’è il sabato

Al centro di Verissimo di sabato 8 novembre, al via alle ore 16:30, c’è, in primis, Amanda Sandrelli. L’attrice interviene per una intervista ritratto, durante la quale ripercorre la sua lunga carriera nel mondo del cinema.

A seguire è dato spazio alla showgirl Raffaella Fico, che parla al pubblico del suo nuovo percorso di vita, decisamente ricco di emozioni. In studio anche Filomena Mastromarino (Malena) e le tante prove superate da Patrizia Pellegrino.

Torna in televisione, dopo vario tempo, Eliana Michelazzo, che racconta come è cambiata la sua vita negli ultimi anni. L’ex agente di Pamela Prati è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria, che si è conclusa solamente di recente con l’assoluzione dall’accusa di coinvolgimento di un minore nel noto caso del Prati-gate.

Infine, arriva a Verissimo Burak Tozkoparan, attore turco che nella soap La Notte nel Cuore, in onda nel prime time domenicale di Canale 5 e seguita tutte le settimane da oltre due milioni di telespettatori, interpreta Cihan.

Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada

A Verissimo di domenica 9 novembre, al via alle ore 16:00, Silvia Toffanin dà spazio alla coppia professionale composta dalla conduttrice Vanessa Incontrada e dal cantante Gigi D’Alessio. I due presentano Gigi e Vanessa insieme, nuovo varietà che prende il via, su Canale 5, nel prime time del 12 novembre.

In programma anche un faccia a faccia con Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018. Il suo ex marito, il carabiniere Luigi Capasso, aveva utilizzato la sua arma da fuoco prima contro Antonietta, poi contro le loro due figlie, uccidendole. Infine, il killer si è tolto la vita.

Verissimo 8 9 novembre, Max Giusti

Nel corso di Verissimo del 9 novembre è presente Max Giusti. Il conduttore, prossimamente, sarà uno dei volti della rete ammiraglia del Biscione e nel rotocalco di Toffanin parla proprio dei suoi progetti futuri. Inoltre, è impegnato in una fortunata tournée teatrale con lo spettacolo intitolato Bollicine. In studio, inoltre, c’è la comica Valentina Persia, la cantante Fiordaliso ed il comico Leopoldo Mastelloni, la cui storia è ricca di momenti di felicità ed altri di buio. Infine, torna Evelina Sgarbi. La giovane informa il pubblico in merito agli ultimi sviluppi legati alla situazione del padre Vittorio.