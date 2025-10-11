Da qualche settimana ha debuttato, sulle varie reti televisive italiane, la nuova pubblicità di Caffè Toraldo con protagonista Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano e la nota società di produzione e commercializzazione del caffè hanno avviato una partnership che durerà fino al 2027.

Gigi D’Alessio pubblicità Caffè Toraldo, una unione nel segno del legame per Napoli

Caffè Toraldo e Gigi D’Alessio hanno avviato una collaborazione nel segno del legame per Napoli. La società, rinomata torrefazione campana, ha come obiettivo quello di divulgare in tutta Italia l’eccellente caffè napoletano.

Gigi D’Alessio, invece, è uno dei cantanti partenopei più conosciuti in Italia e non solo, capace di vendere oltre 30 milioni di dischi. Nel 2022, inoltre, ha ricevuto la nomina ad Ambasciatore della musica napoletana nel mondo.

La pubblicità del Caffè Toraldo in compagnia di Gigi D’Alessio, nella versione integrale, ha una durata di circa un minuto.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Caffè Toraldo con Gigi D’Alessio prende il via con il cantante che, all’interno di una casa, si prepara ad affrontare una giornata di lavoro. Il protagonista, dopo aver fatto la valigia si gode un caffè, preparato con una delle cialde dell’azienda.

Il tutto accompagnato dalla voce narrante dell’artista, che afferma: “Ogni giorno inizia con una nota ed un caffè. Ogni volta che parto, la mia musica viaggia con me ed anche il mio caffè. Caffè Toraldo è come un abbraccio del pubblico: intenso, cremoso ed inconfondibile. Ovunque io sia ho bisogno di ritrovarlo e quel momento ha il gusto unico del caffè Toraldo“. Le immagini che scorrono sono incentrate sui vari concerti che D’Alessio ha effettuato in giro per l’Europa, da Bruxelles a Montreal, in Canada. L’artista prosegue: “Quando sono lontano basta un sorso di caffè Toraldo, la sua dolcezza mi riporta a casa“.

Gigi D’Alessio pubblicità Caffè Toraldo, uno spot incentrato sul legame fra il testimonial e la società

La pubblicità di Caffè Toraldo prosegue, a questo punto, con uno stacco netto. Non ci sono più le immagini dei concerti, ma l’artista è in una terrazza con vista su Napoli, mentre suona al pianoforte. Al suo fianco c’è Angelo Simonetti, proprietario dell’azienda e chiamato dal cantante “Signor Toraldo“, che gli dà il bentornato in città dopo le fatiche internazionali. D’Alessio, per concludere le spot, sottolinea: “Questa è la mia vita e questa è la mia musica“.

Grande protagonista dell’intera produzione, è evidente, non è né Gigi D’Alessio, né il Caffè Toraldo. Il fulcro della pubblicità è la città Napoli, che fa da sfondo ma anche da filo conduttore fra tutti gli elementi. Il risultato finale è una celebrazione della cultura partenopea, che permette alla società di posizionarsi perfettamente nell’alveo della ricchissima tradizione del caffè napoletano.