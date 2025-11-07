Sabato 8 novembre tornano, su Rai 1, gli appuntamenti con le Linee, ovvero Linea Verde Marche, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. Le trasmissioni sono proposte alle ore 11:30, alle 12:00 ed alle 12:30 circa.

Linea Verde Italia 8 novembre, Tinto e Caradonna a Como

Al timone di Linea Verde Italia, anche sabato 8 novembre, torna la coppia composta da Monica Caradonna e Tinto. I due, questa settimana, raggiungono Como, città che vive in stretta connessione con le acque del Lario, lago su cui si affaccia ed il terzo per estensione dopo il Garda e il Maggiore.

Il viaggio dei presentatori inizia a bordo navigando a bordo di un battello innovativo. Esso ha una alimentazione ibrida, appena varato e non ancora entrato in servizio e che è stato inventato con lo scopo di effettuare trasporto pubblico sulle acque del lago.

A seguire è dato spazio alle metodologie messe in atto, con successo, per affrontare la desertificazione dei fondali lacustri mettendo a dimora nuove piante acquatiche.

Linea Verde Italia 8 novembre, l’Isola Comacina e Villa Erba

A Linea Verde Italia dell’8 novembre, Tinto e Caradonna salgono a bordo di un idrovolante per raggiungere l’Isola Comacina e Villa Erba. Da tali località sono approfondite delle curiosità sul paesaggio del Lario, che ha ospitato, in passato, i set di varie produzioni cinematografiche e televisive di successo. Infine, è proposta una visita a Valle d’Intelvi, una suggestiva località appena sopra il lago, dove è ammirata una forma altissima di artigianato.

Sabato 8 novembre, dalle 11:25 circa, è trasmessa Linea Verde Marche. I conduttori sono Giulia Capocchi e Lino Zani, il cui viaggio parte da Metallica, borgo posto fra le colline dell’Alta Valle dell’Esino. Qui Capocchi approfondisce un progetto che mira a riportare in vita antiche botteghe dei mercati medievali. Zani, invece, si avventura lungo il suggestivo Cammino dei Forti, un percorso ad anello di 120 chilometri che unisce alcuni tra i luoghi più affascinanti dell’entroterra marchigiano. Ad arricchire la narrazione vi sono le tradizioni enogastronomiche, fra le eccellenze vinicole e quelle legate al pastificio.

Federico Quaranta in Maremma

Gli appuntamenti con le Linee di sabato 8 novembre terminano con Linea Verde Start, guidato da Federico Quaranta. Il conduttore, questa settimana, ammira le bellezze della Toscana, concentrandosi soprattutto nelle regioni storiche della Maremma e dell’Argentario. Un focus è proposto soprattutto su Orbetello, con un racconto che si snoda fra due simboli locali. Il primo è il mulino spagnolo, mulino a vento costruito nel 1500. Il secondo è l’oasi WWF, grande area naturale ricca di biodiversità.