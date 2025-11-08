Venerdì 7 novembre si è svolta la finale di Tale e Quale Show 2025 e la vittoria dell’edizione, la quindicesima, è andata a Tony Maiello. L’appuntamento conclusivo della stagione si è svolto, come al solito, su Rai 1, dalle ore 21:25.

Tale e Quale Show 2025 Tony Maiello, chi è il vincitore

Il vincitore di Tale e Quale Show 2025, dunque, è Tony Maiello. Il cantante, protagonista della seconda edizione di X Factor 2 vincitore nella categoria Nuove Proposte della 60esima edizione del Festival di Sanremo.

Gli esiti sono stati emanati dalla giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro, in qualità di quarto giudice, si è unito, in occasione della finale, Nicola Savino.

Tony Maiello, a Tale e Quale Show 2025, ha vinto con un punteggio totale di 390 punti e nella puntata del 7 novembre ha intrattenuto tutti con l’imitazione di Gigi D’Alessio in Non dirgli mai. Al secondo posto, nella classifica finale, c’è Samuele Cavallo, a 369 punti e che ha imitato Bon Jovi in Always. Terzo gradino del podio per Pamela Petrarolo, che in tutta l’edizione ha maturato 367 punti e che nella finale ha cantato Amami di Emma.

Il resto della classifica

Nella classifica finale di Tale e Quale Show 2025, la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno duettato in Nun je da’ retta Roma imitando Gigi Proietti e Claudio Villa, ha ottenuto la quarta posizione. Quinto posto per Rose Villain, che il 7 novembre ha puntato tutto su Fuorilegge di Rose Villain.

Sesto posto per Maryna, che nella finale ha realizzato un bellissimo omaggio a Raffaella Carrà, cantando Fiesta. Settima posizione per Peppe Quintale, che durante l’appuntamento conclusivo ha dato vita a Tom Jones. Nella classifica generale dello show, l’ottavo posto è occupato da Le Donatella: le due hanno proposto le Gemelle Kessler.

Penultimo posto nella classifica di Tale e Quale Show è di Gianni Ippoliti, che durante la finale ha divertito tutti con la parodia di Cristiano Malgioglio. Infine, ultima posizione per Carmen Di Pietro, che nella serata della finale ha effettuato una disastrosa performance sulle note di Mina.

Tale e Quale Show 2025 Tony Maiello, gli ascolti

La finale di Tale e Quale Show 2025, che ha incoronato come vincitore Tony Maiello, ha ottenuto buoni dati di ascolti. La trasmissione ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e 100 mila telespettatori, con una share del 21,6%. Il montepremi ottenuto dal concorrente vincitore è stato devoluto in beneficenza all’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.