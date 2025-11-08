Formula 1 Gran Premio del Brasile programmazione tv Sky TV8

Entra nel vivo nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre il Gran Premio del Brasile di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il mondiale è oramai agli sgoccioli: quella odierna, infatti, è la quart’ultima tappa della stagione.

Formula 1 Gran Premio del Brasile programmazione tv, continua la lotta a tre per il titolo

Nel Gran Premio del Brasile continua serrata la lotta a tre per il titolo di campione del mondo. Al momento, il primo posto momentaneo è occupato da Lando Norris, che è a quota 256 punti. A solamente un punto di distanza, in seconda posizione, c’è il compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo posto, infine, per Max Verstappen, che ha 321 punti.

Tutte le sessioni del Gran Premio del Brasile di Formula 1 si svolgono presso l’Autódromo José Carlos Pace, conosciuto anche con il nome di Interlagos. Inaugurato nel 1940 e posto a San Paolo del Brasile, ha una lunghezza di poco superiore ai 4 km e 300 metri e presenta quindici curve. Il record su pista, per il giro più veloce, appartiene a Valtteri Bottas, che nel 2018 ha chiuso un giro in 1’10″540.

Il palinsesto Sky e TV8 del sabato e della domenica

Tutte le sessioni del weekend sono proposte, in diretta ed in esclusiva, su Sky. Il sabato, il calendario del Gran Premio del Brasile di Formula 1 prende il via alle 15:00. In tale orario, infatti, i protagonisti scendono in pista per affrontare la Sprint Race, gara in formato ridotto che assegna i primi punti del fine settimana. Poco tempo dopo, verso le 19:00 circa orario italiano, è la volta delle Qualifiche. Esse determinano la griglia di partenza per la Gara del giorno seguente. Quest’ultima si svolge domenica 9 novembre, dalle ore 18:00 circa.

Gli appassionati possono seguire i vari appuntamenti anche in chiaro. A tal proposito, il punto di riferimento è TV8, che il sabato manda in onda, in diretta, sia la Sprint Race che le Qualifiche. La Gara, invece, è proposta in differita dalle 20:30 circa.

Formula 1 Gran Premio del Brasile programmazione tv, i telecronisti

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria il compito di condurre gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni.