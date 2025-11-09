Sabato 8 novembre, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales. Al timone dello show, come sempre, il trio composto da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Tu Si Que Vales 8 novembre, l’omaggio a Peppe Vessicchio e la gara del lyp sinc

A Tu Si Que Vales dell’8 novembre, la produzione ha voluto realizzare un omaggio, mediante un filmato, a Peppe Vessicchio, che per anni ha lavorato con Maria De Filippi all’interno della scuola di Amici.

A seguire, lo show ha preso il via con il consueto spazio dedicato al lyp sinc. In esso, si sono affrontati i giudici Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, affiancati da alcuni ospiti vip.

La vittoria è andata, a pari punti, a due duetti. Il primo è quello di Maria De Filippi ed Elodie, che hanno eseguito, in playback, l’hit Fragole, interpretando Rose Villain ed Achille Lauro. Il secondo duetto vincitore è quello di Paolo Bonolis ed Alessandro Cattelan, interpreti di Tony Manero e Bee Gees che si sono esibiti con Night Fever.

Il resto del podio

Al secondo posto, nel corso di Tu Si Que Vales dell’8 novembre, c’è Sabrina Ferilli, affiancata da Mara Venier. Le due hanno portato sul palco un tributo ad Heather Parisi sulle note di Disco Bambina e Cicale.

Terzo gradino del podio per Luciana Littizzetto e Garrison, rispettivamente la scimmia e Francesco Gabbani nella celebre Occidentali’s Karma. Infine, nella puntata, l’ultimo posto va a Rudy Zerbi e Paolo Conticini, che hanno interpretato Andrew Ridgeley e George Michael in Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham!.

Tu Si Que Vales 8 novembre, Weddington Silva in finale

Nel corso di Tu Si Que Vales dell’8 novembre, la giuria polare ed i giudici hanno individuato un nuovo finalista. Si tratta di Weddington Silva, acrobata che ha ottenuto il voto favorevole del 100% dei giudici popolari e i quattro giurati.

100% dei voti a favore da parte dei componenti della giuria popolare anche per l’illusionista Fab Fox, che tuttavia non ha ottenuto l’accesso alla finale a causa del mancato voto unanime dei giudici.

Passando in rassegna le altre performance, spicca quella del batterista Austin Ware, promosso col 99% dei voti e di Pasquale Porcari, cantante ha convinto il 97% dei votanti.

Ottimi, come sempre, gli ascolti. Lo show di Canale 5 si conferma leader del sabato sera, vincendo la serata con poco meno di 4 milioni di telespettatori ed il 27% di share.