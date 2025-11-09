Domenica 9 novembre torna Amici. Lo speciale pomeridiano del talent prende il via, su Canale 5, dalle ore 14:00 circa.

Amici 9 novembre, la sfida di Maria Rosaria

Al timone di Amici di domenica 9 novembre è presente, in studio, Maria De Filippi. Quest’ultima è affiancata, come sempre, dai professori, tre di ballo ed altrettanti di canto. Per la danza ci sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini, mentre per la seconda categoria presenziano Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli.

Nel corso della puntata di oggi, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity e Witty TV, si svolge una sfida. Protagonista di tale spazio è Maria Rosaria, giovane ballerina guidata da Alessandra Celentano, con la quale ha avuto qualche problema negli scorsi giorni, come mostrato nel daytime.

A decretare l’esito della sfida, e dunque l’eventuale permanenza nello show della danzatrice, c’è Francesca Tocca.

Le classifiche

Al termine della sfida, ad Amici del 9 novembre è dato spazio alle esibizioni per formare le oramai consuete classifiche. Tutti i ballerini ed i cantanti si alternano sul palco con delle performance, giudicate da alcuni ospiti speciali, chiamati a dare un voto ad ognuno dei protagonisti. Alla fine è formata una classifica, il cui posizionamento determina i nomi degli allievi che rischiano di andare in sfida.

Per quanto riguarda la classifica di canto, essa è formata da due cantanti molto importanti del nostro paese. La prima è Ornella Vanoni, capace di vendere oltre 55 milioni di dischi in tutto il mondo, con una carriera iniziata nel 1956. Oltre a lei, è dato spazio ad Annalisa, fra le cantanti più apprezzate degli ultimi anni, diventata nota dopo aver partecipato alla decima edizione di Amici, riuscendo alla fine a vincere il premio della critica.

La classifica della danza, invece, è determinata dai voti di Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

Amici 9 novembre, Diana Del Bufalo

Ad Amici del 9 novembre c’è spazio per le performance degli ospiti. La già citata Annalisa, in primis, oltre ad essere giudice presenta al pubblico Esibizionista, uno dei suoi ultimi brani, contenuto nel nuovo album Ma io sono fuoco, pubblicato il 10 ottobre scorso. Infine, è prevista la partecipazione di Diana Del Bufalo, anch’essa ex concorrente del talent ed oggi apprezzata attrice. Interviene per lanciare Tra Sogni e Desideri, suo nuovo spettacolo teatrale con il quale sarà in tournée a partire dal prossimo mese di dicembre.