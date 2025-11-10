Lunedì 10 novembre, Canale 5 manda in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è visibile, su Canale 5, dalle 21:50 circa. Alla conduzione c’è Simona Ventura, affiancata dai commentatori Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si unisce Sonia Bruganelli.

Nella puntata odierna è prevista una nuova eliminazione: uno fra Grazia, Giulia, Domenico e la coppia Simone/Francesca deve abbandonare per sempre il programma.

Grande Fratello diretta 10 novembre, Valentina lascia Domenico

Inizia la diretta del 10 novembre del Grande Fratello. Si parte subito con il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta perché c’è un aggiornamento importante: la donna ha lasciato il compagno. Prima di comunicarlo, però, i due concorrenti incontrano Simona, la mamma di Benedetta. La signora si confronta con Domenico, invitato a non giocare con i sentimenti della fidanzata e della figlia: “Sei un quaquaraqua, avete fatto passare Benedetta per una sfascia famiglia quando, in realtà, la vostra famiglia era già sfasciata“. Simona incontra anche Benedetta, che prova a tranquillizzare la mamma.

La serata prosegue con l’amore scoppiato fra Anita e Jonas. Breve clip, poi arrivano in studio Donatella e Francesca, per un confronto. Fra le due non scorre buon sangue. Francesca, definita “infantile”, risponde: “Nella vita ho fatto la mamma da sola, non devo sentirmi dire certe parole da te. Mi piace prendere la vita così, non ti permetto questa confidenza, tu cerchi di comandare“. Donatella risponde: “Devi dire le cose in faccia, sono una donna matura, ben venga come sei tu, ma io sono diversa. Essere definita la mamma con la bacinella è, per me, un orgoglio“.

La Casa e lo studio si spaccano: Jonas si schiera con Francesca, mentre Ivana difende Donatella.