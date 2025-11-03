Lunedì 3 novembre è continuata l’edizione del Grande Fratello, con una nuova puntata che abbiamo seguito in diretta. L’orario di inizio, come sempre, è fissato per le 22:00 circa, su Canale 5.

Al timone torna Simona Ventura, affiancata da Cristina Plevani, Sonia Bruganelli, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Nella puntata sono affrontate le tante discussioni che si sono verificate nel weekend. Valentina, inoltre, avrà l’opportunità di confrontarsi con alcuni inquilini, mentre l’attore Claudio Amendola farà una sorpresa a Donatella.

Infine, nella diretta del 3 novembre del Grande Fratello vi sarà una nuova eliminazione. Il meno votato fra Simone/Francesca, Jonas, Mattia e Francesco dovrà abbandonare per sempre il gioco.

Grande Fratello 3 novembre diretta, le tensioni nella notte di Halloween

La diretta del 3 novembre del Grande Fratello inizia con le tensioni avvenute nella notte di Halloween. Prima, però, collegamento con Claudio Amendola. Una clip ripercorre quel che è accaduto nel weekend. Benedetta: “Su Domenico penso le stesse cose di sempre, per me è un amico“. Ha un confronto con Valentina, che attacca: “Questo teatrino a te piace“. Questa accusa manda su tutte le furie Benedetta e parte, fra loro, lo scontro. Per la compagna, la concorrente continua a mancarle di rispetto. Benedetta, però, è convinta: “Tra noi non c’è mai stata malizia“. Domenico chiede scusa nuovamente a tutti, a partire dalla compagna.

In settimana, però, Valentina è stata oggetto di pesanti critiche da Anita, Rasha, Grazia e Benedetta, che hanno messo in dubbio la buona fede della coppia Benedetta-Valentina. Quest’ultima, ancora una volta, è una furia e si scontra con Rasha: “Stai zitta e vola basso che non sei nessuna, sei una donna maligna“. Lei, però, risponde: “Da quando sei entrata hai provocato Omer e Jonas, li hai usati per far ingelosire Domenico“. Anita chiede scusa a Valentina per i modi usati, ma conferma il dubbio sulla compagna di Domenico, che però a sua volta lancia il dubbio: “Anita, secondo me tu dici così perché hai letto cose fuori“.

Lo scontro Valentina-Grazia

La diretta del 3 novembre del Grande Fratello procede. Valentina è ancora in Casa ed ora si scontra nuovamente con Benedetta, che non accetta la definizione di “rovina famiglie” ricevuta. Le contendenti sono ora raggiunte da Domenico, che dichiara: “Io mi assumo le responsabilità dei miei errori, ma non vi dovete permettere di dire che abbiamo costruito le cose fuori“. Ce l’ha soprattutto con Anita, che però rimane della sua opinione: “Io continuo ad avere dei dubbi su come è stata gestita la situazione, perché è stata mandata avanti una tiritera“. Parte lo scontro fra Cristina Plevani e Valentina, con l’opinionista che insinua il dubbio che la compagna di Domenico possa aver agito con l’obiettivo di ottenere visibilità.

Valentina mette Domenico ad un bivio: o allontana Benedetta o deve lasciare il programma. Il ragazzo afferma di volersi distaccare dall’inquilina, per poi essere informato del fatto che la sorella, sui social, ha lanciato chiari messaggi contro Valentina.

La diretta prosegue: è il momento dell’ospitata di Claudio Amendola, che ha la missione di “sbloccare” il lato più femminile di Donatella. L’attore propone alla concorrente di fare una vasca insieme, ma lei: “Ma tu sei matto! Ma perché non mi porti ai Cesaroni?“. Poi improvvisano un ballo.

Grande Fratello 3 novembre diretta, l’esito del televoto

La diretta del Grande Fratello del 3 novembre prosegue. Gli uomini della Casa, decimati nel corso dell’esperienza nel reality, hanno siglato il “Patto della Banana“, per cercare di interrompere la serie di eliminazioni che ha colpito i concorrenti. Omer, però, ha rivelato tutto, o almeno così sembra, a Rasha. Lui comunque nega: “Inizialmente era tutto uno scherzo, loro sapevano già tutto“. Secondo Sonia Bruganelli, Omer è un “sottone” per Rasha.

Sorpresa per Omer: sta per incontrare Basima, la mamma di Rasha. La signora spende parole di apprezzamento per il concorrente. In seguito ha la possibilità di incontrare anche la figlia. Si cambia tono: è tempo dell’esito del televoto. Il concorrente eliminato è Francesco. I più votati, invece, sono stati Jonas e Mattia.

Clip sulla vicinanza fra Jonas ed Anita, poi è tempo di nomination. Immuni sono Ivana, Omer, Rasha, Anita e Flaminia. Mattia e Jonas scelgono Giulia. Grazia, Rasha, Anita, Omer e Giulia optano per Francesca/Simone. Benedetta, Domenico e Francesca/Simone selezionano Grazia. Donatella vorrebbe eliminare Jonas. Ivana e Flaminia scelgono Domenico.

Vanno al televoto, senza eliminazione, Giulia, Domenico, Francesca/Simone e Grazia. Finisce qui la puntata.