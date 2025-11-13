Giovedì 13 novembre, su Sky Uno, si è svolti il quarto Live di X Factor 2025 che abbiamo seguito in diretta. Il talent prende il via alle ore 21:15 circa ed è guidato da Giorgia. Al suo fianco ci sono i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Nella puntata odierna vi sono due eliminazioni. Si parte subito con la Giostra, nella quale i concorrenti creeranno un loop musicale. A seguire, partono le manche classiche, durante le quali si esibiscono tutti i talent. Al termine, il meno votato è eliminato. Il secondo ed il terzo il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfidano al ballottaggio, al termine del quale vi è una seconda eliminazione.

Nella diretta del quarto Live di X Factor 2025 si esibisce, in qualità di ospite, Mika.

X Factor 2025 diretta quarto Live, inizia la puntata

Prende il via il quarto Live di X Factor 2025. Nella sigla di inizio, Giorgia è affiancata da Pierfrancesco Favino. L’attore è nominato “giudice speciale” per la manche di inizio, che è quella della Giostra. In essa, i partecipanti intonano dei loro cavalli di battaglia, senza alcuna pausa. Si parte con Michelle, poi tocca a Viscardi e Delia. A seguire ci sono Layana, Tellynonpiangere, Tomasi e Rob. Infine, ci sono Erocaddeo e PierC. Rob e PierC in assoluto i migliori. Complimenti ai concorrenti da tutti i giudici e da Favino, che lascia lo studio dopo aver parlato di Maestro, film uscito oggi al cinema. Tocca subito all’ospite: è Mika. Canta la sua nuova hit, intitolata Modern Times.

Finalmente, si parte con la gara vera e propria. La prima concorrente ad esibirsi è Rob. Canta Bring Me to Life degli Evanescence. Esibizione bellissima: attenzione alla concorrente in ottica finale, perché sta crescendo tanto nel corso delle settimane. I giudici apprezzano. Continua Layana. Esegue Ancora, ancora, ancora di Mina. La prova è ardua, la concorrente ha fatto quel che ha potuto. Per Gabbani è mancata “un po’ di grinta“, ma critica soprattutto l’assegnazione. La Furia non ha provato emozioni, Iezzi è d’accordo.

L’omaggio a Peppe Vessicchio

Al quarto Live di X Factor 2025 è la volta di Delia. La cantautrice realizza un mash up contenente La notte, brano di Salvatore Adamo, ma sulla base rap di un brano di Eminem. La voce è fortissima, ovviamente, ma la scelta del mash up e lo stile, sempre simile da quando sono iniziati i Live, non sembra essere il migliore per valorizzare l’artista.

Giorgia, i giudici ed il pubblico realizzano un bel omaggio a Peppe Vessicchio, ricordato con una standing ovation. Segue la performance di Michelle, che realizza la cover di Rimmel di Francesco De Gregori. A La Furia non è piaciuta l’assegnazione. Decisamente più coinvolgente è l’esibizione di Erocaddeo con La cura. Gabbiani, emozionato, fa i complimenti al concorrente, così come gli altri coach.

La diretta continua con Tellynonpiangere, in settimana abbastanza criticato dal suo giudice Gabbani a causa della brutta esibizione di sette giorni fa. Oggi intona Io sono Francesco. Il giovane concorrente è stato decisamente molto bravo. Iezzi e La Furia, mentre a Lauro non è piaciuto.

X Factor 2025 diretta quarto Live, lite fra i giudici dopo Viscardi

Nel quarto Live di X Factor 2025 arriva Tomasi, che emoziona con I giardini di marzo. Probabilmente la sua miglior esibizione nel programma ed ai giudici piace molto.

Viscardi, invece, intona Il cielo nella stanza di Gino Paoli. Il cantante non convince molto in questa versione. Lauro è duro: “Avete svuotato questa grande canzone dal sentimento, è un esperimento che non mi è piaciuto. Mi è arrivata solo una cosa cantata bene ma a me questo non interessa“.

Iezzi replica piccata: “Stai dicendo una cosa che non ha senso, non si tratta di un esperimento, non è che se dici tu una cosa allora è automaticamente vera. Per me, oggi Viscardi è stato migliore di giovedì scorso, la gara si fa sentire e vedo che qualcuno inizia a temere il mio cantante. Sono scioccata da questa reazione così ignorante“. Gabbani difende il concorrente: “Questa è dichiaratamente una versione jazz e trovo sia stata una performance riuscita“. La Furia: “A me non piace il jazz e questo non mi è piaciuto, è una questione di gusti, non è che se a uno non piace è ignorante“.

Giorgia riporta a fatica la calma ed annuncia PierC. Porta sul palco E tu di Claudio Baglioni. Nel commento, i giudici fanno i complimenti e Lauro chiede scusa a Iezzi per aver alzato i toni poc’anzi.

Gli eliminati

La diretta di X Factor 2025 si avvia alla conclusione con gli esiti del televoto. Al ballottaggio ci sono Layana e Viscardi, la prima eliminata è Michelle.

Si svolge lo spareggio. Layana intona Meravigliosa creatura. Viscardi risponde con Crazy di Gnarls Barkley. Valutando solamente queste due esibizioni, lei è stata molto più brava. La decisione spetta ai giudici: Lauro elimina Viscardi, mentre Iezzi opta per Layana. Gli altri giudici sono decisivi: sia Gabbani che La Furia decidono di eliminare Layana.