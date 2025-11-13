La programmazione tv di questa sera venerdì 14 novembre 2025 propone una serata ricca di emozioni, che spazia dalla grande musica alla suspense del cinema, fino all’approfondimento giornalistico. Su Rai 1, Antonella Clerici dà il via alla nuova stagione di The Voice Senior, un appuntamento atteso da tutti gli amanti della musica. Al contempo, Rai 2 offre una prima visione cinematografica di grande richiamo con Challengers, il film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya.

Invece, su Rai 3, Salvo Sottile prosegue le sue inchieste con Farwest. Per quanto riguarda Mediaset, Canale 5 e Italia 1 puntano su due film di successo come Un matrimonio esplosivo e La fabbrica di cioccolato. Infine, l’offerta di Sky Cinema celebra due cult del cinema, Pulp Fiction e Ghostbusters, garantendo una serata di grande intrattenimento per tutti i gusti.

Stasera in TV venerdì 14 novembre 2025, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Senior – Stagione 6 Puntata 1



Antonella Clerici conduce la serata inaugurale della sesta edizione del talent show dedicato alle voci over 60. Infatti , si parte con l’emozionante fase delle Blind Auditions. Di conseguenza , i giudici, seduti di spalle, ascolteranno le esibizioni senza poter guardare i concorrenti. Pertanto , dovranno basare la loro scelta unicamente sulla potenza e sulla qualità della voce. La giuria di quest’anno include conferme e novità: infatti , accanto a Loredana Bertè, Arisa e Nek, debutta la coppia formata da Clementino & Rocco Hunt. Quindi , la competizione per accaparrarsi i talenti migliori si preannuncia più agguerrita che mai.

Zendaya è la protagonista di un avvincente dramma ambientato nel mondo del tennis, diretto da Luca Guadagnino, che esplora un complesso triangolo amoroso e sportivo.

Salvo Sottile approfondisce i temi caldi dell’attualità con nuove inchieste e reportage esclusivi, dando voce ai protagonisti delle storie.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:40 – Un matrimonio esplosivo (2022)

Jennifer Lopez e Josh Duhamel sono una coppia in crisi che, durante il loro matrimonio da favola, deve affrontare una banda di pirati e salvare gli invitati.

Johnny Depp è l’eccentrico Willy Wonka nel capolavoro fantasy di Tim Burton, tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl.

Gianluigi Nuzzi conduce l’appuntamento settimanale con i grandi casi di cronaca nera, tra approfondimenti, documenti inediti e ospiti in studio.

Il film segue l’indagine del procuratore distrettuale Jim Garrison (Kevin Costner) sull’assassinio del presidente John F. Kennedy.

Nove – 21:30 – Fratelli di Crozza – Puntata del 14 novembre

I film di questa sera in TV venerdì 14 novembre 2025