A partire da dicembre torna, per l’edizione 2025, Chi vuol essere milionario. Il quiz, guidato da Gerry Scotti, è proposto in prima serata.

Chi vuol essere milionario 2025, la collocazione è quella del prime time della domenica

Manca ancora un mese e i palinsesti potrebbero subire ulteriori variazioni, ma Canale 5 sarebbe pronta a proporre Chi vuol essere milionario nel prime time della domenica. La data indicata è quella del 7 dicembre prossimo.

Qualora tale collocazione dovesse essere confermata, per Gerry Scotti si tratterebbe di un debutto sulla carta abbordabile per quel che concerne gli ascolti. Su Rai 1, infatti, è trasmessa la Prima del Teatro alla Scala di Milano, che negli ultimi anni ha un po’ sofferto nell’Auditel. Lo scorso anno, l’opera La Forza del Destino di Giuseppe Verdi aveva interessato un milione e seicento mila spettatori, con il 10,2% di share.

Il quiz manca in televisione da cinque anni

Per Chi vuol essere milionario, la prossima sarà la sedicesima edizione. Il gioco, adattamento italiano di Who Wants to Be a Millionaire?, ha debuttato nel mese di maggio del 2000.

Il successo è immediato ed il format è diventato un appuntamento fisso nella programmazione tv di Canale 5 fino alla stagione 2010-2011, quando è stato sospeso. A dicembre del 2018, Mediaset ha deciso di puntare ancora sul format, proponendolo fino a marzo per un totale di dodici puntate, tutte in prima serata. Lo stesso meccanismo è riproposto nel 2020, quando sono andate in onda due edizioni: la prima da gennaio a marzo, la seconda da settembre a novembre. Un periodo, questo, nel quale il game ha intrattenuto una media di poco inferiore al 10% di share, con oltre un milione ed ottocento mila telespettatori.

A dicembre, dunque, l’ammiraglia del Biscione si appresta a riaccogliere la trasmissione a cinque anni di distanza dall’ultima edizione.

Chi vuol essere milionario 2025, la stagione di successo di Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario 2025 rappresenta, insomma, la ciliegina sulla torta per una prima parte di stagione fino a qui eccezionale per Gerry Scotti. Il conduttore, a partire dallo scorso luglio, presidia la fascia dell’access prime time di Canale 5 con La Ruota della Fortuna, ottenendo risultati straordinari e superando quotidianamente i cinque milioni di spettatori e vincendo, senza problemi, la sfida diretta con Affari Tuoi.

Scotti, dunque, riconquista nuovamente l’ambita fascia della prima serata, dalla quale è assente, con un format tutto suo, dallo scorso gennaio. In tale occasione, era il padrone di casa di Io Canto Senior, la cui edizione ha chiuso con una media di 2 milioni ed il 14,8%.