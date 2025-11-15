Sabato 15 novembre, Rai 1 propone, in diretta, una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025. Il programma è visibile dalle 21:30 circa su Rai 1 ed è guidato da Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino.

Nella puntata si esibiscono le coppie rimaste in gioco, ovvero:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Andrea Delogu con Nikita Perotti;

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Filippo Zara;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

La diretta di Ballando con le stelle del 15 novembre parte con una eliminazione. Si svolge, infatti, il ballottaggio per l’eliminazione fra Magnini, Bella e la rientrante Delogu, che torna in pista dopo il grave lutto subito. A giudicare le performance tornano Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ospite della serata è Pierluigi Pardo.