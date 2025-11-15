Sabato 15 novembre, Rai 1 propone, in diretta, una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025. Il programma è visibile dalle 21:30 circa su Rai 1 ed è guidato da Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino.
Nella puntata si esibiscono le coppie rimaste in gioco, ovvero:
Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;
Fabio Fognini con Giada Lini;
Marcella Bella con Chiquito;
Andrea Delogu con Nikita Perotti;
Francesca Fialdini con Giovanni Pernice;
Martina Colombari con Luca Favilla;
Nancy Brilli con Filippo Zara;
Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;
Rosa Chemical con Erica Martinelli;
Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.
La diretta di Ballando con le stelle del 15 novembre parte con una eliminazione. Si svolge, infatti, il ballottaggio per l’eliminazione fra Magnini, Bella e la rientrante Delogu, che torna in pista dopo il grave lutto subito. A giudicare le performance tornano Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ospite della serata è Pierluigi Pardo.