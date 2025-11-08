Sabato 8 novembre, dalle 21:25 circa, abbiamo seguito in diretta la puntata di Ballando con le stelle. La trasmissione è visibile su Rai 1 ed è condotta da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino. A giudicare le varie esibizioni torna la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Queste le coppie ai nastri di partenza nella diretta dell’8 novembre di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Non è tornata in pista, dopo il grave lutto che l’ha colpita, la conduttrice Andrea Delogu. Per rivederla sul palco occorrerà attendere il prossimo appuntamento. In apertura di puntata si svolge il ballottaggio eliminatorio fra La Signora Coriandoli e Nancy Brilli: uno di loro sarà eliminato. Ospite dell’appuntamento è l’attrice Monica Guerritore.

Ballando con le stelle diretta 8 novembre, il ballottaggio

La diretta dell’8 novembre di Ballando con le stelle inizia con il ballottaggio. Carlo Aloia non può esibirsi: al suo posto, al fianco di Nancy Brilli, c’è il ballerino Filippo Zara. L’attrice esegue un bel quick step. Risponde, con una coreografia ricca di energia (e di errori), il personaggio di Ferrini.

Selvaggia Lucarelli chiede a Brilli se è vero che ha chiamato il suo avvocato perché ha avuto meno tempo di D’Urso davanti alla giuria. L’attrice smentisce. Con il 37% dei voti è eliminata La Signora Coriandoli.

Ci si avvia alla gara vera e propria. Milly Carlucci presenta le coppie in gara. La conduttrice manda un abbraccio ad Andrea Delogu: “La settimana prossima torneranno in pista, ci sarà uno spareggio ad inizio puntata a cui parteciperanno Delogu-Perotti e le due coppie meno votate di oggi“. Si parte con una prova a sorpresa: ogni concorrente, senza il maestro, deve raggiungere il centro del palco e deve eseguire un ballo improvvisato, riuscendo a riconoscere lo stile eseguito dalla band.

Barbara D’Urso vince la prima manche

La prima manche di Ballando con le stelle dell’8 novembre parte con Paolo Belli, che riconosce la salsa. Molto brava Martina Colombari, che riconosce il jive. Filippo Magnini non riconosce la samba. A Barbara D’Urso spetta la salsa. Rosa Chemical effettua un jive. Nancy Brilli balla bene un charleston, anche se non lo riconosce. A Marcella Bella capita un merengue. Fabio Fognini realizza un boogie tremendo. Infine, Francesca Fialdini, infortunata, non riconosce il charleston.

La giuria comunica il podio:

Barbara D’Urso (ottiene 10 punti bonus); Paolo Belli (ottiene 5 punti bonus); Martina Colombari (ottiene 3 punti bonus).

L’intero Auditorium dedica una standing ovation a Peppe Vessicchio, poi inizia la gara. Prima coppia ad esibirsi è quella di Marcella Bella-Chiquito, con un charleston. Coreografia ambiziosa, forse troppo. La giuria comunque apprezza. Smith: “Questa è la volta che hai ballato meglio“. Lucarelli: “Il ballo non è per te, ma ti sei buttata. Ho avuto paura ti facessi male, c’era molto coraggio“. Riceve 37 punti, col 5 di Lucarelli (definita “infingarda” da Bella) e 10 di Mariotto.

Tocca a Fabio Fognini-Giada Lini. Un valzer molto ben fatto. Ovviamente ci sono solo complimenti dai giurati. Lucarelli: “Hai dei momenti di timidezza in cui hai paura di te stesso e sembra quasi che ti vergogni. Devi perdere questi momenti“. A loro 58 punti: 48 dei giudici, più i dieci bonus dovuti alla vittoria della scorsa settimana.

Ballando con le stelle diretta 8 novembre, Nancy Brilli con Filippo Zara

La diretta dell’8 novembre procede con Nancy Brilli-Filippo Zara. Eseguono un cha cha molto energico. A Smith è “piaciuto molto“, anche se avrebbe voluto qualche passo tecnico in più. I giudici, comunque, apprezzano l’atteggiamento dell’attrice, definita “più sciolta“. Lucarelli: “Ho pensato fino ad oggi che tu fossi una delle più antipatiche viste qui dentro. Stasera sei illuminatissima, sei perfetta insieme a Filippo“. Ottimo risultato: 43 punti.

Quarta coppia a scendere in pista è Paolo Belli-Anastasia Kuzmina. Guasto tecnico nel bel mezzo della clip, Carlucci lancia la pubblicità. Al ritorno dallo stop riprende dall’inizio la clip: molto bella, con Belli che si commuove parlando della malattia (superata) della moglie. Valzer molto intenso. Smith definisce il ballo “emozionale“. Per Lucarelli ha “ballato molto bene“. Per loro 51 punti, 46 dei giudici e 5 bonus per la prima manche.

La gara prosegue con Martina Colombari-Luca Favilla. Quick step che non convince Smith, che sottolinea la presenza di alcuni errori nella parte bassa del corpo. Anche a loro la giuria assegna 48 punti, che diventano 51 punti con il bonus della prima manche.

Arriva in pista Monica Guerritore, per presentare il film Anna, dedicato ad Anna Magnani. Quest’ultima è omaggiata dalla ballerina per una notte con una bella coreografia. 50 punti per il tesoretto.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

La diretta di Ballando con le stelle dell’8 novembre prosegue con Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. Un moderno di altissimo livello. La conduttrice molto emozionata, sia nella clip che nello studio, in quanto ha parlato dei figli. A Zazzaroni è piaciuto tecnicamente, ma non ha provato emozione. Per Smith, la coppia crea “una magia“. Selvaggia Lucarelli: “Hai una grazia che è nel tuo DNA, però è tutto un po’ troppo barocco e retorico“. Scaramucce fra Lucarelli ed Erra. 57 punti, grazie ai 47 dei giudici ed ai 10 della prima manche.

Arrivano, per un paso doble, Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Per Lucarelli è “molto deludente“. Smith ha evidenziato degli errori, ma Sara Di Vaira non è d’accordo. Filippo Magnini: “Io sono un concorrente come gli altri, molti concorrenti hanno delle imprecisioni e non le segnalate, a me non ne fate passare una“. Lucarelli prova a capire a chi si riferisce, insinuando possa essere Fognini, ma il nuotatore nega. Prende 42 punti. Ancora Magnini, infuriato perché qualcuno avrebbe tirato in ballo la moglie nelle scorse settimane. Lucarelli, di nuovo, prova a comprendere meglio, ma l’ex nuotatore si nega.

Penultima coppia di concorrenti: Francesca Fialdini-Giovanni Pernice. La conduttrice, in settimana, ha ricevuto la diagnosi: ha un’edema con una prognosi di 40 giorni. Non ha intenzione, però, di ritirarsi. Eseguono un moderno: nonostante tutto, la performance è bella. La concorrente ammette di sentire dolore. Ricevono 44 punti.

Ballando con le stelle diretta 8 novembre, la classifica

La diretta dell’8 novembre termina con Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Un samba un po’ rivisitato, Smith non ha ben compreso il significato della coreografia. Per Lucarelli è “tutto fumo e niente arrosto“. Chemical non ci sta: “Qui sto portando cose che non ho portato da nessun’altra parte, io penso di essere anche arrosto qui dentro”. Riceve 40 punti, col 6 di Lucarelli.

Tempo di esiti: è letta la classifica finale, poi Alberto Matano assegna i 25 punti del tesoretto a Fialdini-Pernice. Erra dà l’altra metà dei voti a Belli-Kuzmina. La coppia vincitrice della serata è Fialdini-Pernice. Una scelta abbastanza ingiustificata: hanno ballato bene considerato l’infortunio, ma c’è chi ha ballato indiscutibilmente meglio.

Si svolge, ora, il ballottaggio fra Filippo Magnini-Alessandra Tripoli, Rosa Chemical-Erica Martinelli e Marcella Bella-Chiquito. Il pubblico ha salvato Rosa Chemical-Erica Martinelli. A rischio eliminazione Magnini-Bella, ai quali si aggiungerà anche Delogu, nel ballottaggio che si svolgerà la prossima settimana. Finisce qui la puntata.