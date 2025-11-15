Sabato 15 novembre, con la puntata Problemi interni, prende il via la seconda stagione di Dottor Hekim Medico geniale. La soap opera turca inizia dalle ore 21:15 circa, su Real Time, rete fruibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Dottor Hekim Medico geniale Problemi interni, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico geniale è una realizzazione originale di Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. Si tratta dell’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division.

La regia è affidata a Semih Bagci, mentre la sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul.

Gli appuntamenti di Dottor Hekim Medico geniale hanno debuttato, nel nostro paese, lo scorso agosto. Ogni puntata ha una durata di circa due ore ed oltre che in televisione è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Dottor Hekim Medico geniale Problemi interni, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno di Dottor Hekim Medico geniale, che apre la seconda stagione della serie, il protagonista Ates Hekimoglu deve fare i conti con le difficoltà dovute all’assenza di Zeynep. Le dimissioni di quest’ultima hanno provocato una crisi nel personaggio principale, sia sul piano personale che su quello lavorativo.

Nella sua equipe sono rimaste solamente due persone ed Ipek è convinta sia necessario mettersi subito alla ricerca di una sostituta. Chi non è d’accordo è, però, proprio Hekimoglu, che non vorrebbe nessun altro se non Zeynep. Prova, allora, a ricontattare la dottoressa e convincerla a tornare in ospedale. Lei, tuttavia, non sembra intenzionata a cambiare idea.

Spoiler finale

Intanto, nella struttura sanitaria fa il suo arrivo un giovane ragazzo, accompagnato dalla donna con la quale sta per sposarsi. Le sue condizioni appaiono sin da subito preoccupanti. Arriva al pronto soccorso presentando tosse e macchie cutanee e dopo aver perso conoscenza. Il caso mette a dura prova sia Hekim che i membri della sua equipe, che inizialmente non riescono a formulare una diagnosi a causa della comparsa repentini di nuovi sintomi, in apparenza non collegati fra loro.

Dottor Hekim Medico geniale Problemi interni, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 15 novembre di Dottor Hekim Medico geniale.