Sabato 15 novembre, Rai 1 ha proposto, in diretta, una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025. Il programma è visibile dalle 21:30 circa su Rai 1 ed è guidato da Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino.

Nella puntata si esibiscono le coppie rimaste in gioco, ovvero:

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Andrea Delogu con Nikita Perotti;

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Filippo Zara;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

La diretta di Ballando con le stelle del 15 novembre parte con una eliminazione. Si svolge, infatti, il ballottaggio per l’eliminazione fra Magnini, Bella e la rientrante Delogu, che torna in pista dopo il grave lutto subito. A giudicare le performance tornano Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ospite della serata è Pierluigi Pardo.

Ballando con le stelle diretta 15 novembre, parte lo spareggio

La diretta del 15 novembre di Ballando con le stelle inizia subito con lo spareggio. Si parte con Magnini-Tipoli, che realizzano una rumba. Ai giudici piace, ma Zazzaroni vorrebbe vedere un po’ di divertimento. Per Sara Di Vaira è “da finale“. Ballano, poi, Bella-Chiquito. A seguire, Lucarelli domanda: “Che voto daresti alla giuria alla fine dell’esperienza?”. Bella non ha dubbi: “Direi una parolaccia“.

Tocca adesso a Delogu-Nikita. Prima della performance, in una clip tutti gli altri concorrenti si dicono felici per il ritorno in gara della coppia. Molto brava la conduttrice nel tango. Il pubblico elimina Marcella Bella-Chiquito.

Si passa alla gara vera e propria. Prima coppia a scendere in pista è quella formata da Paolo Belli ed Anastasia Kuzmina. Eseguono un jive ispirato ai Blues Brothers. Per Zazzaroni è “centrato“. Per Lucarelli è “la cosa riuscita meno bene“. Un “disastrino” per Mariotto. Ricevono 34 punti.

Nancy Brilli con Filippo Zara

La diretta di Ballando con le stelle procede con Nancy Brilli e Filippo Zara. I due omaggiano Raffaella Carrà con un paso. A Canino manca “energia”, Smith critica le prese. Lucarelli: “Non mi è piaciuto nulla“. La coppia ottiene 25 punti.

Terza coppia a scendere in pista è quella formata da Martina Colombari-Luca Favilla. Nella clip di presentazione la concorrente parla, per la prima volta, delle difficoltà del figlio. In pista ballano un freestyle. Canino definisce il tutto “perfetto“, secondo Mariotto è “impeccabile” ed il ballo è “bello“. Per Smith, la coppia sta facendo un bel lavoro. Ricevono 49 punti, con il 9 di Lucarelli.

Non si sa perché, ma c’è un ballo d’onore de La Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale, con in sottofondo una canzone dedicata allo show. Riceve anche una finta votazione (positiva) dalla giuria.

Ballando con le stelle diretta 15 novembre, Rosa Chemical

Nella diretta di Ballando con le stelle del 15 novembre arrivano Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Il cantante, nella clip di presentazione, è polemico: “Nella scorsa settimana non meritavamo di andare allo spareggio“. Portano un tango. I giudici apprezzano: tutti concordano sul fatto che la performance di oggi è stata la migliore. Ottimo punteggio, pari a 45 punti.

Si va avanti con Fabio Fognini e Giada Lini. Un charleston pieno di energia. Per Zazzaroni è il “top“, anche Lucarelli e Canino esprimono un parere positivo. Ricevono 48 punti.

Tocca a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, con un samba veramente ben fatta. Ovazione del pubblico. Per Mariotto è una contaminazione di generi malriuscita, mentre a Canino è piaciuto molto “l’azzardo“. Lucarelli: “Ho visto un mappazzone, faccio fatica a dire che è bello. Sembra di rivedere sempre la stessa cosa ogni settimana, ma rifatto“. Poi polemizza con D’Urso per il suo non verbale: “Non mi guardi neanche quando parlo“. La Rocca: “A me dispiace che nessuna dica mai una parola di incoraggiamento a Barbara“. Smith: “Ci sono alcuni elementi della samba che non sono andati bene“. La coppia riceve appena 38 punti, col 6 di Mariotto ed il 7 di Lucarelli.

Andrea Delogu e Nikita Perotti

La diretta del 15 novembre è arricchita dall’esibizione di Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice nella clip: “A darmi la notizia della morte di mio fratello è stato mio padre, aveva 18 anni e per lui la vita stava cambiando. Lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di quel che è successo, perché non c’è nulla da dire. La mia vita è finita con quella telefonata e ora ne sta iniziando un altro, il mondo è crollato ma mi sta facendo vedere che si sta ricostruendo, ma in un altro modo. Tornare a lavorare mi fa bene, mi permette di distrarmi. Stando a casa il dolore diventa ingestibile“.

Ballano un valzer. Standing ovation per Delogu, che è visibilmente emozionata. “Semplice ed elegante” per Zazzaroni, “forte e straziante” per Canino. Lucarelli: “Hai celebrato la voglia di continuare a vivere e questa cosa ci commuove tutti. Il nostro istinto è riprovare a stare bene, hai mostrato un pudore che è veramente coraggioso“. Ricevono 46 punti.

Si cambia tono con Pierluigi Pardo. Il ballerino per una notte è accompagnato da Sara Di Vaira ed ottiene 50 punti.

Ballando con le stelle diretta 15 novembre, le ultime due coppie

La penultima coppia al centro di Ballando con le stelle del 15 novembre è Francesca Fialdini-Giovanni Pernice. La conduttrice ha scoperto di avere tre costole con frattura scomposta, oltre al problema al piede. Nel frattempo, anche il professionista ha avuto una infiammazione ad un occhio. Per questo motivo, la coppia si ritira. “Ci prendiamo del tempo per guarire, non voglio fare una gara al ribasso“.

Ultima coppia protagonista è Filippo Magnini-Alessandra Tripoli. Nella clip, l’ex nuotatore chiarisce: settimana scorsa, quando aveva invitato a non parlare della moglie, si riferiva a Mariotto. Alla giuria è piaciuto il ballo. Lucarelli: “La tua personalità è un grande limite, sei cupo ma hai grande talento. Non riesci a controllare le tue emozioni, tu bluffi, credo ci siano dei fattori esterni che ti impediscano di viverti fino in fondo l’esperienza“. Mariotto lo invita a ballare ed a liberarsi dalle elucubrazioni. Ottengono 47 punti.

Tempo di bilancio. Matano ed Erra sono d’accordo ed assegnano 50 punti del tesoretto a Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca. Carlucci annuncia che la prossima settimana i concorrenti eseguiranno una performance su un tema che ha cambiato la loro vita. La conduttrice, con qualche strafalcione, comunica i risultati: D’Urso, Colombari e Delogu sono le migliori. Si esibiscono nuovamente per decretare il podio: i primi posizionati ottengono un bonus di +30 punti, i secondi di +20 ed i terzi di +10. La vittoria va a Delogu, seguita da Colombari e D’Urso. Termina qui la puntata.